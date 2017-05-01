عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" أن مقهى يروج الشيشا بمنطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء تحول مساء يومه الإثنين، إلى حلبة للصراع بين شابين بسبب فتاة.
و تعود تفاصيل الحادث ، حسب ما عاينته "شوف تيفي" عندما ضبط شاب صديقته و التي تربطها به علاقة غير شرعية ،رفقة شخص آخر تدخن معه "الشيشا" داخل المقهى ،ليقصد مرافق حبيبته موجها له عدد من اللكمات على مستوى وجهه و رأسه بعصا "النرجيلة".
و قد لاذت "بطلة" الصراع بالفرار و غادرت المقهى تاركة مرافقها مدرجا في دمائه.
و قد تدخل بعض الزبناء لفض النزاع بين الشابين مخافة حضور رجال الأمن الذين يمنعون تدخين الشيشا في بعض مقاهي مدينة الدار البيضاء.
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