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بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 19:42 عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا | حوادث و حقوق
عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا
علمت ''شوف تيفي'' أن مقهى يروج الشيشا بمنطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء تحول مساء يومه الإثنين، إلى حلبة للصراع بين شابين بسبب فتاة.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن مقهى يروج الشيشا بمنطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء تحول مساء يومه الإثنين، إلى حلبة للصراع بين شابين بسبب فتاة.

و تعود تفاصيل الحادث ، حسب ما عاينته "شوف تيفي" عندما ضبط شاب صديقته و التي تربطها به علاقة غير شرعية ،رفقة شخص آخر تدخن معه "الشيشا" داخل المقهى ،ليقصد مرافق حبيبته موجها له عدد من اللكمات على مستوى وجهه و رأسه بعصا "النرجيلة".

و قد لاذت "بطلة" الصراع بالفرار و غادرت المقهى تاركة مرافقها مدرجا في دمائه.

و قد تدخل بعض الزبناء لفض النزاع بين الشابين مخافة حضور رجال الأمن الذين يمنعون تدخين الشيشا في بعض مقاهي مدينة الدار البيضاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شوف تيفي النرجيلة الشيشا

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