هام للمغاربة..حضيو راسكم: متجاوبوش على هاذ الرقم ''الخطير'' إلا تاصل بيكم..ها علاش ﻿

طالب نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، أصحاب الهواتف النقالة بالمغرب بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الرد على رقم هاتفي مجهول في حال اتصاله بهم.

"شوف تيفي"

طالب نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، أصحاب الهواتف النقالة بالمغرب بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الرد على رقم هاتفي مجهول في حال اتصاله بهم.

وأوضح هؤلاء النشطاء في تدويناتهم وتعليقاتهم أن أصحاب الهواتف النقالة وفي حال الرد على الرقم الظاهر في الصورة، فإن جميع محتويات هاتفهم السرية، تسرق بالكامل وقد تكون عرضة للنشر.

وطالب جميع المتفاعلين مع هذا التحذير الجميع بنشره وتداوله بكثافة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب السقوط في فخ الرقم الغريب.