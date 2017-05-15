 هام للمغاربة..حضيو راسكم: متجاوبوش على هاذ الرقم ''الخطير'' إلا تاصل بيكم..ها علاش ﻿
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هام للمغاربة..حضيو راسكم: متجاوبوش على هاذ الرقم ''الخطير'' إلا تاصل بيكم..ها علاش

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 19:32 هام للمغاربة..حضيو راسكم: متجاوبوش على هاذ الرقم الخطير إلا تاصل بيكم..ها علاش | مجتمع
هام للمغاربة..حضيو راسكم: متجاوبوش على هاذ الرقم ''الخطير'' إلا تاصل بيكم..ها علاش
طالب نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، أصحاب الهواتف النقالة بالمغرب بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الرد على رقم هاتفي مجهول في حال اتصاله بهم.

"شوف تيفي"

طالب نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، أصحاب الهواتف النقالة بالمغرب بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الرد على رقم هاتفي مجهول في حال اتصاله بهم.

وأوضح هؤلاء النشطاء في تدويناتهم وتعليقاتهم أن أصحاب الهواتف النقالة وفي حال الرد على الرقم الظاهر في الصورة، فإن جميع محتويات هاتفهم السرية، تسرق بالكامل وقد تكون عرضة للنشر.

وطالب جميع المتفاعلين مع هذا التحذير الجميع بنشره وتداوله بكثافة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب السقوط في فخ الرقم الغريب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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