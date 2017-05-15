 بالصورة.. على بعد أيام على إنجابها..هذا ما يقع بين باطمة وطليقة زوجها البحريني بسبب حلا الترك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين | دولي

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين

نائب بن كيران يكشف سبب غياب البيجيدي عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف | بوليتيك

نائب بن كيران يكشف سبب غياب ''البيجيدي'' عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء | بوليتيك

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء

الشاحن القاتل الشارجور موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء | مجتمع

الشاحن القاتل ''الشارجور'' موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء

صادم.. شوفو اشنو وقع مع شفار شدوه المواطنين والبوليس في مكناس | حوادث و حقوق

صادم.. شوفو اشنو وقع مع شفار شدوه المواطنين والبوليس في مكناس

عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا | حوادث و حقوق

عاجل: شوفو أشنو واقع فمقهى للشيشا فكازا

هام للمغاربة..حضيو راسكم: متجاوبوش على هاذ الرقم الخطير إلا تاصل بيكم..ها علاش | مجتمع

هام للمغاربة..حضيو راسكم: متجاوبوش على هاذ الرقم ''الخطير'' إلا تاصل بيكم..ها علاش

عاجل: هذا أول ما قام به الملك محمد السادس بعد عودته من فرنسا بالقصر الملكي بالرباط | بوليتيك

عاجل: هذا أول ما قام به الملك محمد السادس بعد عودته من فرنسا بالقصر الملكي بالرباط

بالصورة.. على بعد أيام على إنجابها..هذا ما يقع بين باطمة وطليقة زوجها البحريني بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالصورة.. على بعد أيام على إنجابها..هذا ما يقع بين باطمة وطليقة زوجها البحريني بسبب حلا الترك

من يلعب في طنجرة الريف؟

بالصورة.. على بعد أيام على إنجابها..هذا ما يقع بين باطمة وطليقة زوجها البحريني بسبب حلا الترك

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 19:13 بالصورة.. على بعد أيام على إنجابها..هذا ما يقع بين باطمة وطليقة زوجها البحريني بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون
بالصورة.. على بعد أيام على إنجابها..هذا ما يقع بين باطمة وطليقة زوجها البحريني بسبب حلا الترك
نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها بالانستغرام، صورة جمعهتا بربيبتها حلا الترك، بمناسبة عيد ميلاد هذه الأخيرة التي غادرت منزل والدها وانتقلت للعيش في بيت والدتها بعد صدور حكم قضائي

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها بالانستغرام، صورة جمعهتا بربيبتها حلا الترك، بمناسبة عيد ميلاد هذه الأخيرة التي غادرت منزل والدها وانتقلت للعيش في بيت والدتها بعد صدور حكم قضائي بالبحرين.

وكتب باطمة إلى جانب الصورة "كل عام وانت بألف خير حلاوي عقبال مليون سنه ان شاء الله وعيد ميلاد سعيد و هديتك تستناكي فبيت العز والرفاهية والدلال يلي هو طبعا بيت محمد الترك و انا زوجته واولاده مووووواح [email protected] والله يجمعكم من جديد ويعوضكم خير انت واخوانك بدل لي انتو فيه اصبحتم محطة مساومة ورهينه لقضاء مصالح البعض على حسابكم وكل واحد منكم متشتت فبيت غير عن الثاني بعدما كنتم في عز ودلال وتحت سقف واحد الله يكون في عونكم ولا حول ولا قوة الا بالله".

واعتبر العديد من متتبعي النجمة المغربية أن تدوينتها المرافقة للصورة، بمتابة حرب كلامية جديدة بينها وبين طليقة زوجها، خاصة في الشق الأخير للتدوينة والتي عبرت من خلاله باطمة عن حزنها الشديد بسبب تشتت عائلة زوجها محمد الترك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي باطمة حلا الترك الصورة التدوينة البحرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ربيع القاطي على القناتين الأولى و الثانية في رمضان المقبل | ثقافة و فنون

ربيع القاطي على القناتين الأولى و الثانية في رمضان المقبل

بالصورة: ولد الصنهاجي يتحدى زوجته السابقة بهذه الصورة المثيرة | ثقافة و فنون

بالصورة: ولد الصنهاجي يتحدى زوجته السابقة بهذه الصورة المثيرة

بالصورة.. أشهر فنان تركي يجري عملية جراحية | ثقافة و فنون

بالصورة.. أشهر فنان تركي يجري عملية جراحية

بعد رحيل بطله محمد البسطاوي: رمضان يجمع دار الغزلان بالمشاهد على الأولى | ثقافة و فنون

بعد رحيل بطله محمد البسطاوي: رمضان يجمع ''دار الغزلان'' بالمشاهد على الأولى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مهاجرة مغربية باسبانيا متهمة بقتل خالها تكشف تفاصيل خطيرة و توجه نداءها للملك محمد السادس‎ | زووم
منذ 2 ساعات

بالفيديو..مهاجرة مغربية باسبانيا متهمة بقتل خالها تكشف تفاصيل خطيرة و توجه نداءها للملك محمد السادس‎

شاهد اخر ماكاين في السحر والشعودة، الحمام ركبو فيه لحجاب باش ملي يطير ... يطير العقل | قنوات أخرى

شاهد اخر ماكاين في السحر والشعودة، الحمام ركبو فيه لحجاب باش ملي يطير ... يطير العقل

فيديو | الفيلم المغربي على الحافة (كامل) | قنوات أخرى

فيديو | الفيلم المغربي ''على الحافة'' (كامل)

سهرة نوال الزغبي في مهرجان موازين بدون جمهور(فيديو) | خارج البلاطو

سهرة نوال الزغبي في مهرجان موازين بدون جمهور(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين | دولي
منذ 3 دقائق

الشرطة الإيطالية تشن حربا على مافيا المخدرات وهذا عدد المعتقلين

نائب بن كيران يكشف سبب غياب البيجيدي عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف | بوليتيك

نائب بن كيران يكشف سبب غياب ''البيجيدي'' عن إجتماع الأغلبية حول منطقة الريف

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء | بوليتيك

إطلاق عملية لتعويض صيادي الحسيمة عن الأضرار الناجمة عن الدلافين السوداء

الشاحن القاتل الشارجور موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء | مجتمع

الشاحن القاتل ''الشارجور'' موضوع منتدى تحسيسي بخطورة هذا السلاح الفتاك بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.