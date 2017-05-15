بالصورة.. على بعد أيام على إنجابها..هذا ما يقع بين باطمة وطليقة زوجها البحريني بسبب حلا الترك ﻿

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها بالانستغرام، صورة جمعهتا بربيبتها حلا الترك، بمناسبة عيد ميلاد هذه الأخيرة التي غادرت منزل والدها وانتقلت للعيش في بيت والدتها بعد صدور حكم قضائي

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها بالانستغرام، صورة جمعهتا بربيبتها حلا الترك، بمناسبة عيد ميلاد هذه الأخيرة التي غادرت منزل والدها وانتقلت للعيش في بيت والدتها بعد صدور حكم قضائي بالبحرين.

وكتب باطمة إلى جانب الصورة "كل عام وانت بألف خير حلاوي عقبال مليون سنه ان شاء الله وعيد ميلاد سعيد و هديتك تستناكي فبيت العز والرفاهية والدلال يلي هو طبعا بيت محمد الترك و انا زوجته واولاده مووووواح [email protected] والله يجمعكم من جديد ويعوضكم خير انت واخوانك بدل لي انتو فيه اصبحتم محطة مساومة ورهينه لقضاء مصالح البعض على حسابكم وكل واحد منكم متشتت فبيت غير عن الثاني بعدما كنتم في عز ودلال وتحت سقف واحد الله يكون في عونكم ولا حول ولا قوة الا بالله".

واعتبر العديد من متتبعي النجمة المغربية أن تدوينتها المرافقة للصورة، بمتابة حرب كلامية جديدة بينها وبين طليقة زوجها، خاصة في الشق الأخير للتدوينة والتي عبرت من خلاله باطمة عن حزنها الشديد بسبب تشتت عائلة زوجها محمد الترك.