فيديو جد خطير.. شوفو شباب مغاربة كيقلبو على الموت وكيتسابقو بدراجة نارية من نوع 103 ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شبان مغاربة، بإجراء سباق خطير في طريق وطنية بواسطة دراجة نارية من نوع 103.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شبان مغاربة، بإجراء سباق خطير في طريق وطنية بواسطة دراجة نارية من نوع 103.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو الخطير، موضحين بأن بعض المناطق الريفية القريبة من مدينة الدار البيضاء، تعرف تنظيم سباقات مماثلة، يتراهن خلالها المتسابقون بمبالغ مالية مهمة.

وأكد نشطاء آخرون أن هذه السباقات قد تنتهي أحيانا بوقوع حوادث خطيرة تنهي حياة شباب في عمر الزهور، موضحين أن على مصالح الدرك الملكي الضرب من حديد ومراقبة الطرق التي تشهد تنظيم هذه المنافسة المميتة.