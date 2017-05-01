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فيديو جد خطير.. شوفو شباب مغاربة كيقلبو على الموت وكيتسابقو بدراجة نارية من نوع 103

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 18:58 فيديو جد خطير.. شوفو شباب مغاربة كيقلبو على الموت وكيتسابقو بدراجة نارية من نوع 103 | مجتمع
فيديو جد خطير.. شوفو شباب مغاربة كيقلبو على الموت وكيتسابقو بدراجة نارية من نوع 103
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شبان مغاربة، بإجراء سباق خطير في طريق وطنية بواسطة دراجة نارية من نوع 103.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شبان مغاربة، بإجراء سباق خطير في طريق وطنية بواسطة دراجة نارية من نوع 103.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو الخطير، موضحين بأن بعض المناطق الريفية القريبة من مدينة الدار البيضاء، تعرف تنظيم سباقات مماثلة، يتراهن خلالها المتسابقون بمبالغ مالية مهمة.

وأكد نشطاء آخرون أن هذه السباقات قد تنتهي أحيانا بوقوع حوادث خطيرة تنهي حياة شباب في عمر الزهور، موضحين أن على مصالح الدرك الملكي الضرب من حديد ومراقبة الطرق التي تشهد تنظيم هذه المنافسة المميتة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شبان مغاربة المناطق الريفية دراجة نارية مراقبة الطرق مصالح الدرك الملكي

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