الأميرة للا سلمى تدشن معرض ''أمام بيكاسو'' بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط ﻿

أشرفت الأميرة للا سلمى، اليوم الاثنين، على تدشين معرض ''أمام بيكاسو'' بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط .

''شوف تيفي''+''و م ع''



أشرفت الأميرة للا سلمى، اليوم الاثنين، على تدشين معرض ''أمام بيكاسو'' بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط .



ويضم هذا المعرض، المنظم من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف بتعاون مع المتحف الوطني بيكاسو- باريس، أكثر من مائة عمل (لوحات ومنحوتات وخزفيات وصور ورسومات ومطبوعات) مصدرها مجموعات المتحف الوطني بيكاسو بباريس.