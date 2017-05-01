الأميرة للا سلمى تدشن معرض ''أمام بيكاسو'' بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط ﻿

''شوف تيفي''+''و م ع''
أشرفت الأميرة للا سلمى، اليوم الاثنين، على تدشين معرض ''أمام بيكاسو'' بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط .
ويضم هذا المعرض، المنظم من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف بتعاون مع المتحف الوطني بيكاسو- باريس، أكثر من مائة عمل (لوحات ومنحوتات وخزفيات وصور ورسومات ومطبوعات) مصدرها مجموعات المتحف الوطني بيكاسو بباريس.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.