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ربيع القاطي على القناتين الأولى و الثانية في رمضان المقبل

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 18:30 ربيع القاطي على القناتين الأولى و الثانية في رمضان المقبل | ثقافة و فنون
ربيع القاطي على القناتين الأولى و الثانية في رمضان المقبل
كشف الممثل ربيع القاطي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، عن الأعمال الدرامية، التي سيشارك بها في رمضان المقبل، موضحا أنه سيظهر هذه السنة على القناتين الأولى والثانية.

''شوف تيفي''

كشف الممثل ربيع القاطي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، عن الأعمال الدرامية، التي سيشارك بها في رمضان المقبل، موضحا أنه سيظهر هذه السنة على القناتين الأولى والثانية.

وقال القاطي إن القناة الأولى ستبث شريطا تلفزيونيا سيشارك في بطولته بعنوان ''ذاكرة حب'' وهو من إخراج صفاء البركة وبمشاركة فنانيين واعدين مثل صفاء حبيركو  وبوطازوت، وأسامة البسطاوي، مشيرا إلى أن قصة هذا العمل سيغلب عليه الطابع الكوميدي.

وأوضح القاطي أنه يجسد دورالبطولة  في سلسلة تحمل عنوان  ''العانسة فريدة'' بمشاركة  بشرى أهريش، ونعيمة إلياس، وطارق البخاري، وهي سلسة من أربعة حلقات ستبث كل يوم اثنين أو خميس في الشهر الفضيل.

 وأكد القاطي مشاركته في سلسلة أخرى بالقناة الثانية تحمل اسم ''إشاعة'' إلى جانب فاطمة وشاي محمد خيي  وبنعيسى الجيراري.

‫شوف تيفي

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