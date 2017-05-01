فاجعة سباتة.. المنزل الثالث في دائرة الخطر ﻿

أوفدت محكمة الدارالبيضاء لجنة خاصة من أجل معاينة المنزل الثالث المحادي لعمارة سباتة المنهارة من أجل لقاء سكان المنزل و أصحاب المحلات للوقوف على الأضرار و تحديد الخسائر لإعداد تقرير مفصل حول وضعية

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أوفدت محكمة الدارالبيضاء لجنة خاصة من أجل معاينة المنزل الثالث المحادي لعمارة سباتة المنهارة من أجل لقاء سكان المنزل و أصحاب المحلات للوقوف على الأضرار و تحديد الخسائر لإعداد تقرير مفصل حول وضعية المنزل ، وتقدير التعويضات.



وتفيد المعطيات إلى وجود تصدعات بالمنزل الثالث ، لكنها لا تدعوا للقلق وتتطلب فقط إجراء ترميم للمنزل .



تجدر الإشارة إلى أن المنزل المتاخم للعمارة المنهارة صدر بخصوصه قرار بالهدم الكلي و ذلك بناء على الخبرة التي أجراها المختبر العمومي للتجارب و الدراسات ، و تم تنفيذ قرار هدم المنزل بشكل كلي منذ حوالي خمسة أشهر .