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سار وبالصورة..بدر هاري يغادر السجن ويقضي رمضان المقبل بالمغرب

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 17:51 سار وبالصورة..بدر هاري يغادر السجن ويقضي رمضان المقبل بالمغرب | مجتمع
سار وبالصورة..بدر هاري يغادر السجن ويقضي رمضان المقبل بالمغرب
كشفت صفحة فايسبوكية قريبة من البطل العالمي بدر هاري، أن هذا الأخير، سيغادر أسوار سجن أمستردام، قريبا، وسيحل بالمغرب من أجل قضاء شهر رمضان الكريم. وكان مصدر مطلع، قد كشف لـ ''شوف تيفي'' أنه من المنتظر

"شوف تيفي"

كشفت صفحة فايسبوكية قريبة من البطل العالمي بدر هاري، أن هذا الأخير، سيغادر أسوار سجن أمستردام، قريبا، وسيحل بالمغرب من أجل قضاء شهر رمضان الكريم.
وكان مصدر مطلع، قد كشف لـ "شوف تيفي" أنه من المنتظر أن يغادر البطل العالمي بدر هاري، السجن بهولندا، قريبا، قبل المدة المحددة له وهي ستة أشهر، نظرا لحسن سيرته والتزامه وسلوكه الجيد داخل أسوار السجن.

وأوضح المصدر ذاته أن بدر هاري لن يقضي العقوبة السجنية كاملة، مشيرا إلى أن هناك أنباء تؤكد تقدم محامي بدر هاري بطلب إلى العدالة الهولندية لتمكين هذا الأخير من معانقة الحرية قبل نهاية المدة المحددة له.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الهولندية، أحالت في 3 أبريل المنصرم، البطل العالمي بدر هاري على السجن لقضاء عقوبته الحبسية المذكورة، بعد إدانته بتهمة الاعتداء على رجل أعمال هولندي في أحد الملاهي الليلية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بدر هاري الملاهي اليلية الحرية

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