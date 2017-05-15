بالصورة: ولد الصنهاجي يتحدى زوجته السابقة بهذه الصورة المثيرة ﻿

في تحدٍ جديد وواضح، نشر حمزة الصنهاجي، نجل الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي يومه الإثنين،،صورة جديدة تجمعه بفتاة سبق و قدمت نفسها على أنها خطيبته تدعى غزلان.

شوف تيفي:



في تحدٍ جديد وواضح، نشر حمزة الصنهاجي، نجل الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي يومه الإثنين،،صورة جديدة تجمعه بفتاة سبق و قدمت نفسها على أنها خطيبته تدعى غزلان.

و علق الصنهاجي على الصورة بالقول:"منك ماعنديش مليون"،في إشارة إلى زوجته السابقة التي رفعت ضده دعوى طلاق تطالبه بأداء نفقة تصل إلى 30 مليون.

و قد رفعت زوجة حمزة الصنهاجي، دعوى طلاق الشقاق طالبت من خلالها من نجل الصنهاجي مبلغ 30 مليون كمؤخر الصداق.



و كانت عائلة الصنهاجي قد أكدت من خلال بيان حقيقة، أن الزوجة المذكورة تقدمت في 15 من شتنبر 2016 بمقال افتتاحي بواسطة دفاعها أمام كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء تلتمس الطلاق للشقاق بعد البناء و الزام الزوج بآداء واجب النفقة و توسعة الأعياد ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2016 , و أنه و أثناء سريان المسطرة القضائية تقدم الزوج بمقال مقابل يلتمس خلاله الحكم بفسخ عقد الزواج وفقا لأحكام مدونة الأسرة في شقها المتعلق بالإكراه و التدليس في ابرام عقد الزواج , و أنه لا جهة يمكنها الفصل في هذه المنازعة سوى القضاء .