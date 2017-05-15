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حصري وبالصور..هكذا تجري الاستعدادات بغفساي لاستقبال جثمان الجندي شهيد الهجوم المسلح على جنود مغاربة بإفريقيا الوسطى

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 17:23 حصري وبالصور..هكذا تجري الاستعدادات بغفساي لاستقبال جثمان الجندي شهيد الهجوم المسلح على جنود مغاربة بإفريقيا الوسطى | حوادث و حقوق
حصري وبالصور..هكذا تجري الاستعدادات بغفساي لاستقبال جثمان الجندي شهيد الهجوم المسلح على جنود مغاربة بإفريقيا الوسطى
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع من غفساي أن المنطقة، تعرف يومه الاثنين، أجواء غير مسبوقة بسبب الاستعددادات الجارية من أجل استقبال، جثمان الجندي الشهيد عبد الجليل الزيتوني، غدا الثلاثاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع من غفساي أن المنطقة، تعرف يومه الاثنين، أجواء غير مسبوقة بسبب الاستعددادات الجارية من أجل استقبال، جثمان الجندي الشهيد عبد الجليل الزيتوني، غدا الثلاثاء.

وحسب المصدر ذاته، فإن أعوان جماعة الرتبة بغفساي، وساكنة دوار تامسنيت، يعملون منذ تلقيهم الخبر المفجع على إعداد جميع الظروف اللازمة لاستقبال جثمان الجندي الشهيد، وتشييع جنازته، التي ستعرف حضور شخصيات عسكرية وسياسية.

وأكد المصدر ذاته أن مقبرة تامسنيت بجماعة الرتبة، تعرف بدورها أجواء خاصة، حيث تم حفر القبر، الذي سيوارى به الثرى، بالإضافة إلى إعداد الأماكن الخاصة لاستقبال كل من سيقدم التعازي لأهل الضحية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي غفساي جثمان مقبرة تامسنيت غفساي شخصية عسكرية الجندي

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