مثير...الحبيب المالكي يدعو البرلمانيين لإرتداء ألبسة مناسبة حفاظا على صورة المؤسسة التشريعية ﻿

كشف عضو بفريق أحد الأحزاب السياسية بمجلس النواب، أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بعث مذكرة لرؤساء الفرق النيابية يدعوهم فيها إلى مساعدته على محاربة غياب النواب البرلمانيين عن الجلسات.

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كشف عضو بفريق أحد الأحزاب السياسية بمجلس النواب، أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بعث مذكرة لرؤساء الفرق النيابية يدعوهم فيها إلى مساعدته على محاربة غياب النواب البرلمانيين عن الجلسات.



وحسب ذات المصدر، "فالمالكي" عمم مذكرة مفصلة يطالب عبرها البرلمانيين بالحضور في الوقت المناسب سواء داخل اللجان أو الجلسات العمومية، كما دعا رئيس المجلس وفق ذات المصدر البرلمانيين إلى إرتداء ملابس تحترم المؤسسة التشريعية كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمجلس.



وأضاف ذات المصدر، أن المراسلة أصدرت عشية يوم الخميس الماضي، حيث تأتي في سياق ملاحظات رئيس المجلس لغياب عدد كبير من البرلمانيين عن الجلسات، خاصة وأن قانون المالية الذي صوت عليه مؤخرا عرف غياب أزيد من 100 نائب برلماني نقريبا.