مثير وبالصورة.. ظهور أول قناة سلفية دينية مغربية..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف مجموعة من السلفيين بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، عن ظهور قناة دينية سلفية مغربية، تبث برامجها على القمر الاصطناعي ''النايل سات''.

"شوف تيفي":

كشف مجموعة من السلفيين بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، عن ظهور قناة دينية سلفية مغربية، تبث برامجها على القمر الاصطناعي "النايل سات".

وحسب هؤلاء السلفيين فإن الأمر يتعلق بقناة "الأنس"، والتي وضعت بعض برامجها على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، موضحين أن على الراغبين في متابعتها إدخال التردد 11096 معدل الترميز 27500 أفقي.