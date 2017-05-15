بالصورة.. أشهر فنان تركي يجري عملية جراحية ﻿

أجرى الفنان التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف بمهند ثاني عملية جراحية على مستوى ركبته، نهاية هذا الأسبوع حسب ما كشفته وسائل إعلام تركية.

شوف تيفي:

أجرى الفنان التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف بمهند ثاني عملية جراحية على مستوى ركبته، نهاية هذا الأسبوع حسب ما كشفته وسائل إعلام تركية.

و قالت ذات المصادر، إن العملية الجراحية ،أجراها مهند بعدما اضطره الأطباء إلى ذلك.

و أجرى مهند عملية جراحية في الركبة سابقا ، إثر إصابته أثناء لعبه مباراة بكرة السلة مع بعض أصدقائه، واضطر للسير حينها على كرسي متحرك لحين تماثله للشفاء.