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بالصورة.. أشهر فنان تركي يجري عملية جراحية

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 17:07 بالصورة.. أشهر فنان تركي يجري عملية جراحية | ثقافة و فنون
بالصورة.. أشهر فنان تركي يجري عملية جراحية
أجرى الفنان التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف بمهند ثاني عملية جراحية على مستوى ركبته، نهاية هذا الأسبوع حسب ما كشفته وسائل إعلام تركية.

شوف تيفي:

أجرى الفنان التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف بمهند ثاني عملية جراحية على مستوى ركبته، نهاية هذا الأسبوع حسب ما كشفته وسائل إعلام تركية.

و قالت ذات المصادر، إن العملية الجراحية ،أجراها مهند بعدما اضطره الأطباء إلى ذلك.

و أجرى مهند عملية جراحية في الركبة سابقا ، إثر إصابته أثناء لعبه مباراة بكرة السلة مع بعض أصدقائه، واضطر للسير حينها على كرسي متحرك لحين تماثله للشفاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مهد تركي عملية جراحية

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