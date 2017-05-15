بالصورة.. أشهر فنان تركي يجري عملية جراحية ﻿

شوف تيفي:
أجرى الفنان التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف بمهند ثاني عملية جراحية على مستوى ركبته، نهاية هذا الأسبوع حسب ما كشفته وسائل إعلام تركية.
و قالت ذات المصادر، إن العملية الجراحية ،أجراها مهند بعدما اضطره الأطباء إلى ذلك.
و أجرى مهند عملية جراحية في الركبة سابقا ، إثر إصابته أثناء لعبه مباراة بكرة السلة مع بعض أصدقائه، واضطر للسير حينها على كرسي متحرك لحين تماثله للشفاء.
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