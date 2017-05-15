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نداء مؤثر: ''أريد أن أبيع كليتي للحصول على سكن لأولادي''+تفاصيل

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 17:01 نداء مؤثر: أريد أن أبيع كليتي للحصول على سكن لأولادي+تفاصيل | حوادث و حقوق
نداء مؤثر: ''أريد أن أبيع كليتي للحصول على سكن لأولادي''+تفاصيل
نشرت العديد من الصفحات المصرية بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، صورة مؤلمة جدا، ظهر خلالها شخص بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، وهو يحمل لافتة كتب عليها ''عاجل..أريد بيع كليتي للحصول على

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات المصرية بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، صورة مؤلمة جدا، ظهر خلالها شخص بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، وهو يحمل لافتة كتب عليها "عاجل..أريد بيع كليتي للحصول على سكن لأولادي".

وتفاعل المصريون بكثافة مع هذه الصورة، حيث أكد العديد منهم أن المواطن المصري، يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية مزرية جدا، في عهد الرئيس الحالي" عبد الفتاح السيسي"، موضحين أن ثورة ثانية خلال الأشهر المقبلة ستكون كفيلة بإسقاطه من كرسي الرئاسة كما وقع مع حسني مبارك.

واستغل مصريون آخرون الفرصة للتعبير عن حزنهم واستيائهم الشديد بسبب الفقر، الذي يعيشه المصريون، موضحين أن البلاد لم تعرف أي تطور في عهد السيسي الذي اكتفى بالكلام أكثر من العمل على حد تعبيرهم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصفحات المصرية حسني مبارك العاصمة المصرية عهد السيسي

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