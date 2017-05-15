حصري وبالصور..نقل زوجة الجندي الذي قتل بإفريقيا الوسطى إلى المستشفى بغفساي بسبب تدهور حالتها الصحية ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أرملة الجندي الراحل "عبد العزيز الزيتوني"، ضحية الهجوم المسلح بإفريقيا الوسطى أول أمس السبت، تم نقلها يومه الاثنين، بإشراف من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية إلى مستشفى الحسن الثاني بغفساي، لإجراء الفحوصات الضرورية على جنينها وللاطمئنان على صحتها، التي تدهورت بسبب حزنها الشديد على زوجها.
وأكد المصدر ذاته أن حسابا بنكيا، تم فتحه بإسم الزوجة المكلومة لمساعدتها، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، قدمت الأوراق الإدارية اللازمة لإدارة الجيش لتسوية ملفها في القريب العاجل.
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