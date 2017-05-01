بعد رحيل بطله محمد البسطاوي: رمضان يجمع ''دار الغزلان'' بالمشاهد على الأولى ﻿

أعلنت القناة الأولى أن برمجتها الخاصة برمضان المقبل، ستعرف بث مسلسل ''دار الغزلان'' في جزئه الثاني، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، قبل سنتين، نظرا لقيمة الأسماء، التي شاركت في تشخيص أدواره ومن

"شوف تيفي"

أعلنت القناة الأولى أن برمجتها الخاصة برمضان المقبل، ستعرف بث مسلسل "دار الغزلان" في جزئه الثاني، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، قبل سنتين، نظرا لقيمة الأسماء، التي شاركت في تشخيص أدواره ومن بينها الممثل الراحل محمد البسطاوي.

وحسب ما كشفت عنه القناة الأولى، فإن الموسم الثاني من "دار الغزلان" سيشمل موضوعان، من جهة بيت البهي وممتلكاته، ومن جهة ثانية الفوز بالانتخابات للتحكم في زمام القرية، حيث أن النساء الثلاث اللواتي يمثلن جزءاً كبيراً من نساء المغرب (أمينة، الضاوية وكريمة) سوف يخضن، كل واحدة بأسلوبها وقيمها، المعركة الانتخابية للفوز بقيادة دار الغزلان.

وأكدت القناة أنها أرادت في هذا الموسم الحفاظ على العنصر الأساسي لهذه السلسلة وهو بالتحديد تعزيز مكانة المرأة المغربية، لأن نساء دار الغزلان يتميزن بالنشاط والحيوية، ويتحكمن في مصيرهن بأنفسهن، وهن على علم بأن الأمير المنتظر لا وجود له و بأنه لا أحد سيأتي لإنقاذهن، لأن سعادتهن تتوقف فقط على أنفسهن وهنا يكمن مصدر قوتهن.

مسلسل "دار الغزلان" من بطولة مع محمد خويي، نورة الصقلي، دنيا بوطازوت، أسامة البسطاوي ومريم زعيمي.