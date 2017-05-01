صادم ولا يصدق.. مثلي بيضاوي يكشف حقائق مثيرة حول حياته الجنسية والظروف التي جعلته يغرق في هذا العالم الشاذ بعد تعرضه للإغتصاب ﻿

كشف شاب ينحدر من مدينة الدار البيضاء، يبلغ من العمر 31 سنة في تواصله مع ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، عن معطيات صادمة جدا ومثيرة، بخصوص حياته الخاصة، حيث أكد أنه مثلي شاذ يعشق ممارسة الجنس مع أمثاله من

"شوف تيفي"



كشف شاب ينحدر من مدينة الدار البيضاء، يبلغ من العمر 31 سنة في تواصله مع "شوف تيفي" يومه الاثنين، عن معطيات صادمة جدا ومثيرة، بخصوص حياته الخاصة، حيث أكد أنه مثلي شاذ يعشق ممارسة الجنس مع أمثاله من الذكور.



وأوضح هذا الشاب، الذي طالب بعدم ذكر اسمه أو كشف هويته، أنه تعرض في ربيعه العاشر للاغتصاب الجماعي، على يد شابين من أبناء حيه، لتتحول حياته بعد ذلك إلى جحيم، حيث أصبح عرضة للإهانة والمهانة بين أقرانه وأصدقائه وأبناء حييه، حيث تم نعته بصفات تشير إلى أنه مثلي وشاذ جنسي، رغم أنه كان الضحية وليس الجاني.



وأضاف الشاب أنه تعرض لضغوط من طرف مجموعة من الشباب، أرغموه على ممارسة الجنس معهم بطريقة شاذة خلال طفولته، بسبب تهديدهم بفضحه وبالكشف عن واقعة اغتصابه، قبل أن يعلم والده بمعاناته وواقعه المر، ليقوم بدوره بتعنيفه وضربه مخافة أن يغرق في عالم المثلية مستقبلا.



وتابع المثلي كلامه مشيرا إلى أن سن المراهقة كان بمثابة المرحلة الفاصلة، حيث بدء يشعر برغبة كبيرة في الاقتراب من الشباب لممارسة الجنس معهم، بالإضافة إلى قيامه بشكل مستمر بارتدلاء الملابس الداخلية لأخته الكبيرة، حيث كان يبقى لساعات أمام المرآة وهو بهذه الملابس التي كان يشعر وهو يرتديها بأنه أنثى ترغب في ممارسة الجنس.

وأكد الشاب أنه تأكد بأنه مثلي جنسي وهو في سن العشرين، حيث شعر بانجذاب إلى الشباب، خاصة أن أحلاما كانت تراوده بشكل مستمر بأنه يمارس مع كل شاب أثار إعجابه، ما جعله يرتبط بشاب لعامين كاملين، ممارسا خلالها الجنس قبل أن يتخلى عنه ويرتبط بفتاة بطريقة شرعية.

وواصل هذا الشاب كلامه بالإشارة إلى أنه وجد نفسه غارقا في عالم المثلية، ليسارع إلى "التوبة" من خلال الصلاة والصيام والزواج بنصيحة من قريب منه، إلا أنه وبعد تسع سنوات من زواجه، شعر بأن ميولاته الجنسية لم تتوقف ولم يستطع التخلص منها، مشيرا إلى أنه يشعر بالذنب، خصوصا أثناء تواجده مع العائلة، التي تطلب منه أحيانا القيام بالصلاة الجماعية، الأمر الذي كان يرفضه بشدة لأن الناس يجهلون واقعه المر، ولشعوره بالألم الشديد كونه يقوم بممارسات غير أخلاقية.



