 صادم ولا يصدق.. مثلي بيضاوي يكشف حقائق مثيرة حول حياته الجنسية والظروف التي جعلته يغرق في هذا العالم الشاذ بعد تعرضه للإغتصاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..فنان مغربي معروف يستنجد بالملك محمد السادس بطريقة غير مسبوقة و غريبة جدا | بووز

بالفيديو..فنان مغربي معروف يستنجد بالملك محمد السادس بطريقة غير مسبوقة و غريبة جدا

حصري وبالصور..نقل زوجة الجندي الذي قتل بإفريقيا الوسطى إلى المستشفى بغفساي بسبب تدهور حالتها الصحية | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..نقل زوجة الجندي الذي قتل بإفريقيا الوسطى إلى المستشفى بغفساي بسبب تدهور حالتها

فيديو صادم.. قصارة تقود شاب و ابن عمه الى الإعدام بمراكش | بووز

فيديو صادم.. ''قصارة'' تقود شاب و ابن عمه الى الإعدام بمراكش

بعد رحيل بطله محمد البسطاوي: رمضان يجمع دار الغزلان بالمشاهد على الأولى | ثقافة و فنون

بعد رحيل بطله محمد البسطاوي: رمضان يجمع ''دار الغزلان'' بالمشاهد على الأولى

صادم ولا يصدق.. مثلي بيضاوي يكشف حقائق مثيرة حول حياته الجنسية والظروف التي جعلته يغرق في هذا العالم الشاذ بعد تعرضه للإغتصاب | حوادث و حقوق

صادم ولا يصدق.. مثلي بيضاوي يكشف حقائق مثيرة حول حياته الجنسية والظروف التي جعلته يغرق في هذا

عاجل ومؤثر..اندلاع حريق بواحة للنخيل والفلاحة المعيشية بطاطا والساكنة تستغيث خوفا من النيران .. صور | حوادث و حقوق

عاجل ومؤثر..اندلاع حريق بواحة للنخيل والفلاحة المعيشية بطاطا والساكنة تستغيث خوفا من النيران ..

مبادرة الرياضة للجميع تجمع مواطنين من جميع الأعمار على شاطىء كازينو للرقص في جو رائع | منوعات

مبادرة '' الرياضة للجميع '' تجمع مواطنين من جميع الأعمار على شاطىء ''كازينو'' للرقص في جو رائع

كمال ومنار في كبسولة كوميدية يومية في رمضان على الأولى | ثقافة و فنون

كمال ومنار في كبسولة كوميدية يومية في رمضان على الأولى

خاص وبالصورة : فنان مغربي شهير طاح عليه سْلوم قبل لقائه بالجمهور وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون

خاص وبالصورة : فنان مغربي شهير طاح عليه ''سْلوم'' قبل لقائه بالجمهور وها شنو وقع ليه

من يلعب في طنجرة الريف؟

صادم ولا يصدق.. مثلي بيضاوي يكشف حقائق مثيرة حول حياته الجنسية والظروف التي جعلته يغرق في هذا العالم الشاذ بعد تعرضه للإغتصاب

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 16:01 صادم ولا يصدق.. مثلي بيضاوي يكشف حقائق مثيرة حول حياته الجنسية والظروف التي جعلته يغرق في هذا العالم الشاذ بعد تعرضه للإغتصاب | حوادث و حقوق
صادم ولا يصدق.. مثلي بيضاوي يكشف حقائق مثيرة حول حياته الجنسية والظروف التي جعلته يغرق في هذا العالم الشاذ بعد تعرضه للإغتصاب
كشف شاب ينحدر من مدينة الدار البيضاء، يبلغ من العمر 31 سنة في تواصله مع ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، عن معطيات صادمة جدا ومثيرة، بخصوص حياته الخاصة، حيث أكد أنه مثلي شاذ يعشق ممارسة الجنس مع أمثاله من
"شوف تيفي"

كشف شاب ينحدر من مدينة الدار البيضاء، يبلغ من العمر 31 سنة في تواصله مع "شوف تيفي" يومه الاثنين، عن معطيات صادمة جدا ومثيرة، بخصوص حياته الخاصة، حيث أكد أنه مثلي شاذ يعشق ممارسة الجنس مع أمثاله من الذكور.

وأوضح هذا الشاب، الذي طالب بعدم ذكر اسمه أو كشف هويته، أنه تعرض في ربيعه العاشر للاغتصاب الجماعي، على يد شابين من أبناء حيه، لتتحول حياته بعد ذلك إلى جحيم، حيث أصبح عرضة للإهانة والمهانة بين أقرانه وأصدقائه وأبناء حييه، حيث تم نعته بصفات تشير إلى أنه مثلي وشاذ جنسي، رغم أنه كان الضحية وليس الجاني.

وأضاف الشاب أنه تعرض لضغوط من طرف مجموعة من الشباب، أرغموه على ممارسة الجنس معهم بطريقة شاذة خلال طفولته، بسبب تهديدهم بفضحه وبالكشف عن واقعة اغتصابه، قبل أن يعلم والده بمعاناته وواقعه المر، ليقوم بدوره بتعنيفه وضربه مخافة أن يغرق في عالم المثلية مستقبلا.

وتابع المثلي كلامه مشيرا إلى أن سن المراهقة كان بمثابة المرحلة الفاصلة، حيث بدء يشعر برغبة كبيرة في الاقتراب من الشباب لممارسة الجنس معهم، بالإضافة إلى قيامه بشكل مستمر بارتدلاء الملابس الداخلية لأخته الكبيرة، حيث كان يبقى لساعات أمام المرآة وهو بهذه الملابس التي كان يشعر وهو يرتديها بأنه أنثى ترغب في ممارسة الجنس.
 
وأكد الشاب أنه تأكد بأنه مثلي جنسي وهو في سن العشرين، حيث شعر بانجذاب إلى الشباب، خاصة أن أحلاما كانت تراوده بشكل مستمر بأنه يمارس مع كل شاب أثار إعجابه، ما جعله يرتبط بشاب لعامين كاملين، ممارسا خلالها الجنس قبل أن يتخلى عنه ويرتبط بفتاة بطريقة شرعية.
 
وواصل هذا الشاب كلامه بالإشارة إلى أنه وجد نفسه غارقا في عالم المثلية، ليسارع إلى "التوبة" من خلال الصلاة والصيام والزواج بنصيحة من قريب منه، إلا أنه وبعد تسع سنوات من زواجه، شعر بأن ميولاته الجنسية لم تتوقف ولم يستطع التخلص منها، مشيرا إلى أنه يشعر بالذنب، خصوصا أثناء تواجده مع العائلة، التي تطلب منه أحيانا القيام بالصلاة الجماعية، الأمر الذي كان يرفضه بشدة لأن الناس يجهلون واقعه المر، ولشعوره بالألم الشديد كونه يقوم بممارسات غير أخلاقية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطفولة مثلي جنسي ممارسة الجنس المثلية الشباب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري وبالصور..نقل زوجة الجندي الذي قتل بإفريقيا الوسطى إلى المستشفى بغفساي بسبب تدهور حالتها الصحية | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..نقل زوجة الجندي الذي قتل بإفريقيا الوسطى إلى المستشفى بغفساي بسبب تدهور حالتها الصحية

عاجل ومؤثر..اندلاع حريق بواحة للنخيل والفلاحة المعيشية بطاطا والساكنة تستغيث خوفا من النيران .. صور | حوادث و حقوق

عاجل ومؤثر..اندلاع حريق بواحة للنخيل والفلاحة المعيشية بطاطا والساكنة تستغيث خوفا من النيران .. صور

شوفو شجاعة بوليسي بعدما تعرض للضرب بالحجارة من طرف أحد المواطنين( فيديو) | حوادث و حقوق

شوفو شجاعة بوليسي بعدما تعرض للضرب بالحجارة من طرف أحد المواطنين( فيديو)

بالصور.. مصرع مغربي بميلانو الإيطالية وعائلته « آوت » | حوادث و حقوق

بالصور.. مصرع مغربي بميلانو الإيطالية وعائلته « آوت »

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد اخر ماكاين في السحر والشعودة، الحمام ركبو فيه لحجاب باش ملي يطير ... يطير العقل | قنوات أخرى
منذ 24 دقيقة

شاهد اخر ماكاين في السحر والشعودة، الحمام ركبو فيه لحجاب باش ملي يطير ... يطير العقل

فيديو | الفيلم المغربي على الحافة (كامل) | قنوات أخرى

فيديو | الفيلم المغربي ''على الحافة'' (كامل)

سهرة نوال الزغبي في مهرجان موازين بدون جمهور(فيديو) | خارج البلاطو

سهرة نوال الزغبي في مهرجان موازين بدون جمهور(فيديو)

بالفيديو..هذا هو الفيروس الذي هاجم أكبر الشركات العالمية الكبرى‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..هذا هو الفيروس الذي هاجم أكبر الشركات العالمية الكبرى‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..فنان مغربي معروف يستنجد بالملك محمد السادس بطريقة غير مسبوقة و غريبة جدا | بووز
منذ 4 دقائق

بالفيديو..فنان مغربي معروف يستنجد بالملك محمد السادس بطريقة غير مسبوقة و غريبة جدا

حصري وبالصور..نقل زوجة الجندي الذي قتل بإفريقيا الوسطى إلى المستشفى بغفساي بسبب تدهور حالتها الصحية | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..نقل زوجة الجندي الذي قتل بإفريقيا الوسطى إلى المستشفى بغفساي بسبب تدهور حالتها

فيديو صادم.. قصارة تقود شاب و ابن عمه الى الإعدام بمراكش | بووز

فيديو صادم.. ''قصارة'' تقود شاب و ابن عمه الى الإعدام بمراكش

بعد رحيل بطله محمد البسطاوي: رمضان يجمع دار الغزلان بالمشاهد على الأولى | ثقافة و فنون

بعد رحيل بطله محمد البسطاوي: رمضان يجمع ''دار الغزلان'' بالمشاهد على الأولى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.