عاجل ومؤثر..اندلاع حريق بواحة للنخيل والفلاحة المعيشية بطاطا والساكنة تستغيث خوفا من النيران .. صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حريقا مهولا شب بواحة ''تمسولت سموكن تمنارت'' بإقليم طاطا حوالي الساعة العاشرة والنصف من صبيحة اليوم الإثنين، في ظروف وصفت بالغامضة، حيث تتخوف الساكنة من وصول الحرائق إلى المنازل بعد

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن حريقا مهولا شب بواحة "تمسولت سموكن تمنارت" بإقليم طاطا حوالي الساعة العاشرة والنصف من صبيحة اليوم الإثنين، في ظروف وصفت بالغامضة، حيث تتخوف الساكنة من وصول الحرائق إلى المنازل بعد إلإنتهاء من الأشجار والأعشاب.



وطالب فاعلون جمعيون بإنقاذ الواحة من الحريق، لإعتبارها موردا مهما لساكنة الدواوير النائية والتي تبعد بعشرات الكيلومترات عن مركز مدينة طاطا، حيث أتث النيران على العديد من أشجار النخيل وبعض الزراعات المعيشية، وهو مايهدد ماشيتهم بالموت أو التخلي عنها.



وكشفت ذات المصادر، أن المنطقة التي تتواجد فيها الواحة، تبعد نفس المسافة تقريبا عن كل من مدينة طاطا وكلميم وإقليم أسا الزاك، حيث أن أحد الفاعلين الجمعويين أكد بأن آخر الأخبار القادمة من الواحة تكشف عن توجه رجال المطافئ التابعين للوقايبة المدنية بكلميم نحو الواحة، التي يعيش منها السكان المحليون وماشيتهم.



ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون درجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة اليوم الإثنين سببا في الحريق، لكن تبقى الأمور غامضة إلى حين إطفاء الحريق لمعرفة ملابساته.







