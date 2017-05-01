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كمال ومنار في كبسولة كوميدية يومية في رمضان على الأولى

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 15:43 كمال ومنار في كبسولة كوميدية يومية في رمضان على الأولى | ثقافة و فنون
كمال ومنار في كبسولة كوميدية يومية في رمضان على الأولى
كشفت القناة الأولى في برمجتها الخاصة برمضان المقبل، عن بثها لكبسولة كوميدية مباشرة بعد الإفطار، ستحمل كعنوان '' بابو على بابي، والتي تدور أطوارها حول علاقة زوجين بجارهما الأعزب.

"شوف تيفي"

كشفت القناة الأولى في برمجتها الخاصة برمضان المقبل، عن بثها لكبسولة كوميدية مباشرة بعد الإفطار، ستحمل كعنوان " بابو على بابي، والتي تدور أطوارها حول علاقة زوجين بجارهما الأعزب.
وأوضحت القناة أن الأمر في هذه الكبسولة الكوميدية يتعلق بـ"كمال ومنال أو منار"، كما يسميها زوجها وسكان الحي على حد سواء، مشيرة إلى أن "كمال ومنار" تزوجا حديثا، وما زالا في بداية علاقتهما الزوجية، حيث سيعيشان لحظات متنوعة من التوافق والاختلاف، بمشاركة جارهما عزوز الذي يجد نفسه دائما متورطاً في حياتهما الخاصة، محاولا إصلاح ذات البين بين الزوجين،بالإضافة إلى أن كمال ومنال يبذلان قصارى جهدهما في العثور على زوجة لجارهما.

وستكون هذه الكبسولة الكوميدية، من بطولة عزيز حطاب ، ورشيد رفيق و كريمة ولحوس.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القناة الأولى كمال ومنار رشيد رفيق كريمة لحوس

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