خاص وبالصورة : فنان مغربي شهير طاح عليه ''سْلوم'' قبل لقائه بالجمهور وها شنو وقع ليه ﻿

شؤمٌ: ذاك الذي أصاب المخرج المسرحي المغربي نبيل لحلو ساعات قبل موعد لقائه بالجمهور القنيطري من خلال مسرحيته La Chute يوم الثلاثاء 9 ماي الجاري.

شوف تيفي:م غ

شؤمٌ: ذاك الذي أصاب المخرج المسرحي المغربي نبيل لحلو ساعات قبل موعد لقائه بالجمهور القنيطري من خلال مسرحيته La Chute يوم الثلاثاء 9 ماي الجاري.

تفاصيل الواقعة جرت حسب مصادر ''شوف تيفي'' بمسرح القنيطرة، عندما وصل المخرج لوضع آخر اللمسات قبل عرضه المسرحي و في غياب تام لأي تقني أو إداري بالقاعة، عمد إلى الصعود فوق ''السلالم'' ليسقط أرضا حيث أصيب بإصابات خطيرة على مستوى وجهه...تفاصيل أكثر عن ردة فعل المخرج المغربي الشهير بعد الإصابة ترقبوها بعد لحظات على قناة شوف تيفي.



