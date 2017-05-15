خاص وبالصورة : فنان مغربي شهير طاح عليه ''سْلوم'' قبل لقائه بالجمهور وها شنو وقع ليه ﻿

شوف تيفي:م غ
شؤمٌ: ذاك الذي أصاب المخرج المسرحي المغربي نبيل لحلو ساعات قبل موعد لقائه بالجمهور القنيطري من خلال مسرحيته La Chute يوم الثلاثاء 9 ماي الجاري.
تفاصيل الواقعة جرت حسب مصادر ''شوف تيفي'' بمسرح القنيطرة، عندما وصل المخرج لوضع آخر اللمسات قبل عرضه المسرحي و في غياب تام لأي تقني أو إداري بالقاعة، عمد إلى الصعود فوق ''السلالم'' ليسقط أرضا حيث أصيب بإصابات خطيرة على مستوى وجهه...تفاصيل أكثر عن ردة فعل المخرج المغربي الشهير بعد الإصابة ترقبوها بعد لحظات على قناة شوف تيفي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.