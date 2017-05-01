حصري..ها شحال ديال الملايْن خدات نوال الزغبي في مهرجان موازين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حصلت على مبلغ 85 مليون سنتيم، مقابل مشاركتها في مهرجان موازين في نسخته الحالية، والتي انطلقت فعالياتها نهاية الأسبوع المنصرم.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حصلت على مبلغ 85 مليون سنتيم، مقابل مشاركتها في مهرجان موازين في نسخته الحالية، والتي انطلقت فعالياتها نهاية الأسبوع المنصرم.

وأوضح المصدر ذاته أن السهرة، التي أحيتها الفنانة اللبنانية، أول أمس السبت كانت باهثة، ولم تعرف حضورا جماهير كما كان متوقعا، ما شكل صدمة لمنظمي مهرجان موازين.

تجدر الإشارة إلى أن المصدر نفسه، كشف لـ "شوف تيفي" أن الفنان العراقي ماجد المهندس، الذي أحيى سهرة أول أمس السبت، بمهرجان موازين، حصل بدوره على 120 مليون سنتيم مقابل مشاركته في هذه التظاهرة.