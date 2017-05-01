فرنسا تعرب عن تعازيها للمغرب عقب مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى ﻿

أعربت فرنسا اليوم الاثنين ،عن تعازيها للمغرب عقب مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق في هجوم مسلح بجمهورية افريقيا الوسطى.

"شوف تيفي"+"و م ع"



أعربت فرنسا اليوم الاثنين ،عن تعازيها للمغرب عقب مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق في هجوم مسلح بجمهورية افريقيا الوسطى.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية " نتوجه بتعازينا الحارة لأسر الضحايا وللسلطات المغربية"، مؤكدة ان فرنسا تدين بأشد العبارات، الهجوم على مدينة بنغاسو، وعلى وحدات المينوسكا يومي 12 و13 ماي من قبل عصابات مسلحة بجمهورية افريقيا الوسطى، والذي خلف عددا من الضحايا المدنيين، ومقتل جندي مغربي من القبعات الزرق.

وشددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان للناطق باسمها على أنه يتعين تسليط الضوء على هذه الاعمال الشنيعة وتحديد ملابساتها ، والتي يمكن ان تشكل جرائم حرب، واحالة مرتكبيها على العدالة.

واضاف المصدر ان فرنسا تجدد دعمها للسلطات بجمهورية افريقيا الوسطى ،ولبعثة مينوسكا، في تنفيذ مهامها المتمثلة في حماية السكان المدنيين، مشيرا الى ان "فرنسا عازمة على مواصلة جهودها من أجل الاستقرار واستثباب الامن بجمهورية افريقيا الوسطى ، وذلك بتشاور مع كافة شركائها الاروبيين والافارقة وعبر العالم".