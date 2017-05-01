سابقة:ماكرون يعين ادوار فيليب من ''الوسط-اليمين'' رئيسا للوزراء ﻿

شوف تيفي: وكالات
عين الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون السياسي المحافظ إدوارد فيليب اليوم الاثنين رئيسا للوزراء في خطوة لم يسبق لها مثيل في فرنسا بعد الحرب باختيار طوعي لرئيس الحكومة من خارج حزب الرئيس.
وفيليب (46 عاما) محام ورئيس بلدية مدينة لوهافر الساحلية ومقرب من السياسي المحافظ آلان جوبيه وينتمي للجناح المعتدل بحزب الجمهوريين
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.