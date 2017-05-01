سابقة:ماكرون يعين ادوار فيليب من ''الوسط-اليمين'' رئيسا للوزراء ﻿

عين الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون السياسي المحافظ إدوارد فيليب اليوم الاثنين رئيسا للوزراء في خطوة لم يسبق لها مثيل في فرنسا بعد الحرب باختيار طوعي لرئيس الحكومة من خارج حزب الرئيس.

شوف تيفي: وكالات

عين الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون السياسي المحافظ إدوارد فيليب اليوم الاثنين رئيسا للوزراء في خطوة لم يسبق لها مثيل في فرنسا بعد الحرب باختيار طوعي لرئيس الحكومة من خارج حزب الرئيس.

وفيليب (46 عاما) محام ورئيس بلدية مدينة لوهافر الساحلية ومقرب من السياسي المحافظ آلان جوبيه وينتمي للجناح المعتدل بحزب الجمهوريين