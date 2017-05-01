 حصري..بعد مشاركتها في موازين ..لطيفة رأفت تُفجرها: ''الثمن اللي عطاوني في موازين ما يسواش حتى ثمن التكشيطة اللي كنت لابسة في السهرة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بلا خْبارو..حصّل ختو فمهرجان موازين و عطاها قتلة ديال العصا(فيديو) | بووز

بلا خْبارو..حصّل ختو فمهرجان موازين و عطاها قتلة ديال العصا(فيديو)

حصري..ها شحال ديال الملايْن خدات نوال الزغبي في مهرجان موازين | ثقافة و فنون

حصري..ها شحال ديال الملايْن خدات نوال الزغبي في مهرجان موازين

فرنسا تعرب عن تعازيها للمغرب عقب مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى | دولي

فرنسا تعرب عن تعازيها للمغرب عقب مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى

سابقة:ماكرون يعين ادوار فيليب من الوسط-اليمين رئيسا للوزراء | دولي

سابقة:ماكرون يعين ادوار فيليب من ''الوسط-اليمين'' رئيسا للوزراء

شوفو شجاعة بوليسي بعدما تعرض للضرب بالحجارة من طرف أحد المواطنين( فيديو) | حوادث و حقوق

شوفو شجاعة بوليسي بعدما تعرض للضرب بالحجارة من طرف أحد المواطنين( فيديو)

حصري..بعد مشاركتها في موازين ..لطيفة رأفت تُفجرها: الثمن اللي عطاوني في موازين ما يسواش حتى ثمن التكشيطة اللي كنت لابسة في السهرة | ثقافة و فنون

حصري..بعد مشاركتها في موازين ..لطيفة رأفت تُفجرها: ''الثمن اللي عطاوني في موازين ما يسواش حتى ثمن

بالصور.. مصرع مغربي بميلانو الإيطالية وعائلته « آوت » | حوادث و حقوق

بالصور.. مصرع مغربي بميلانو الإيطالية وعائلته « آوت »

عاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء بالدار البيضاء

مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا | مجتمع

مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا

من يلعب في طنجرة الريف؟

حصري..بعد مشاركتها في موازين ..لطيفة رأفت تُفجرها: ''الثمن اللي عطاوني في موازين ما يسواش حتى ثمن التكشيطة اللي كنت لابسة في السهرة''

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 13:59 حصري..بعد مشاركتها في موازين ..لطيفة رأفت تُفجرها: الثمن اللي عطاوني في موازين ما يسواش حتى ثمن التكشيطة اللي كنت لابسة في السهرة | ثقافة و فنون
حصري..بعد مشاركتها في موازين ..لطيفة رأفت تُفجرها: ''الثمن اللي عطاوني في موازين ما يسواش حتى ثمن التكشيطة اللي كنت لابسة في السهرة''
عبرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' اليوم الإثنين،عن استيائها الشديد، بسبب المقابل المادي، الذي حصلت عليه مقابل مشاركتها في مهرجان موازين الجمعة الماضية.

''شوف تيفي''


عبرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' اليوم الإثنين،عن استيائها الشديد، بسبب المقابل المادي، الذي حصلت عليه مقابل مشاركتها في مهرجان موازين الجمعة الماضية.

وقالت الفنانة لطيقة رأفت ''الثمن اللي عطاوني في موازين ميسواش حتا ثمن التكشيطة اللي غنيت وأنا لابساها في السهرة''، موضحة أنها ولحدود الساعة لم تحصل على حقوقها المادية الهزيلة، التي اتفقت عليها مع اللجنة المنظمة للمهرجان،مضيفة،''أنا تخلصت بمحبة الجمهور''

تجدر الإشارة إلى أن معطيات، ظهرت أمس الأحد، تشير إلى أن لطيفة رأفت حصلت على مبلغ 50 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي نفته الفنانة المغربية نفيا قاطعا، مؤكدة أن المتفق عليه هو أقل بكثير من المذكور، وأن مشاركتها في المهرجان كانت فقط من أجل الجمهور العاشق لها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لطيفة رأفت منظمة المهرجان الحقوق المادية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري..ها شحال ديال الملايْن خدات نوال الزغبي في مهرجان موازين | ثقافة و فنون

حصري..ها شحال ديال الملايْن خدات نوال الزغبي في مهرجان موازين

أمل صقر جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني و ها علاش | ثقافة و فنون

أمل صقر'' جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني'' و ها علاش

بالصور: بنت الستاتي محيحة عاوتاني مع الرابور حليوة | ثقافة و فنون

بالصور: بنت الستاتي محيحة عاوتاني مع الرابور حليوة

بالفيديو | لورا صديقة سعد المجرد رجعات عاوتاني للمغرب‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو | لورا صديقة سعد المجرد رجعات عاوتاني للمغرب‎

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا هو الفيروس الذي هاجم أكبر الشركات العالمية الكبرى‎ | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..هذا هو الفيروس الذي هاجم أكبر الشركات العالمية الكبرى‎

خطأ فادح في البرايم السادس يؤكد أن « برنامج لالة العروسة 2017 » مجرد مسرحية !! | قنوات أخرى

خطأ فادح في البرايم السادس يؤكد أن « برنامج لالة العروسة 2017 » مجرد مسرحية !!

بلا خْبارو..حصّل ختو فمهرجان موازين و عطاها قتلة ديال العصا (فيديو) | بــووز

بلا خْبارو..حصّل ختو فمهرجان موازين و عطاها قتلة ديال العصا (فيديو)

فيديو صادم..سجين مغربي يكشف تعرضه للاغتصاب داخل سجن خنيفرة..حكروني واغتاصبوني جماعيا | قنوات أخرى

فيديو صادم..سجين مغربي يكشف تعرضه للاغتصاب داخل سجن خنيفرة..حكروني واغتاصبوني جماعيا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بلا خْبارو..حصّل ختو فمهرجان موازين و عطاها قتلة ديال العصا(فيديو) | بووز
منذ 18 دقيقة

بلا خْبارو..حصّل ختو فمهرجان موازين و عطاها قتلة ديال العصا(فيديو)

حصري..ها شحال ديال الملايْن خدات نوال الزغبي في مهرجان موازين | ثقافة و فنون

حصري..ها شحال ديال الملايْن خدات نوال الزغبي في مهرجان موازين

فرنسا تعرب عن تعازيها للمغرب عقب مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى | دولي

فرنسا تعرب عن تعازيها للمغرب عقب مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى

سابقة:ماكرون يعين ادوار فيليب من الوسط-اليمين رئيسا للوزراء | دولي

سابقة:ماكرون يعين ادوار فيليب من ''الوسط-اليمين'' رئيسا للوزراء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.