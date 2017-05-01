حصري..بعد مشاركتها في موازين ..لطيفة رأفت تُفجرها: ''الثمن اللي عطاوني في موازين ما يسواش حتى ثمن التكشيطة اللي كنت لابسة في السهرة'' ﻿

عبرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' اليوم الإثنين،عن استيائها الشديد، بسبب المقابل المادي، الذي حصلت عليه مقابل مشاركتها في مهرجان موازين الجمعة الماضية.

''شوف تيفي''



عبرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' اليوم الإثنين،عن استيائها الشديد، بسبب المقابل المادي، الذي حصلت عليه مقابل مشاركتها في مهرجان موازين الجمعة الماضية.

وقالت الفنانة لطيقة رأفت ''الثمن اللي عطاوني في موازين ميسواش حتا ثمن التكشيطة اللي غنيت وأنا لابساها في السهرة''، موضحة أنها ولحدود الساعة لم تحصل على حقوقها المادية الهزيلة، التي اتفقت عليها مع اللجنة المنظمة للمهرجان،مضيفة،''أنا تخلصت بمحبة الجمهور''

تجدر الإشارة إلى أن معطيات، ظهرت أمس الأحد، تشير إلى أن لطيفة رأفت حصلت على مبلغ 50 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي نفته الفنانة المغربية نفيا قاطعا، مؤكدة أن المتفق عليه هو أقل بكثير من المذكور، وأن مشاركتها في المهرجان كانت فقط من أجل الجمهور العاشق لها.



