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بالصور.. مصرع مغربي بميلانو الإيطالية وعائلته « آوت »

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 13:53 بالصور.. مصرع مغربي بميلانو الإيطالية وعائلته « آوت » | حوادث و حقوق
بالصور.. مصرع مغربي بميلانو الإيطالية وعائلته « آوت »
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة لمواطن مغربي يدعى قيد حياته « خالد شفيق » لقي مصرعه هذا الأسبوع إثر تعرضه لحادثة سير مميتة بميلانو الإيطالية.

شوف تيفي

 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة لمواطن مغربي يدعى قيد حياته « خالد شفيق » لقي مصرعه هذا الأسبوع إثر تعرضه لحادثة سير مميتة بميلانو الإيطالية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المغربي، الذي ينحدر من مدينة الدارالبيضاء وبعد تعرضه للحادث المروع، نقلت السلطات الأمنية الإيطالية جثته إلى مستودع الأموات بميلانو لإخضاعها للتشريح الطبي.

هذا وطالبت الصفحات الفايسبوكية من النشطاء المغاربة إشعار عائلته للتعرف عليه ونقله إلى المغرب، لأنه ولحدود الساعة، لم يسأل أحد عنه .

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