عاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء بالدار البيضاء ﻿

يعيش الطريق الساحلي بمدينة الدار البيضاء على مستوى منطقة عين السبع على إيقاع فوضى عارمة تسبب فيها أحد الهائجين بسبب الأقراص المهلوسة.

شوف تيفي:

يعيش الطريق الساحلي بمدينة الدار البيضاء على مستوى منطقة عين السبع على إيقاع فوضى عارمة تسبب فيها أحد الهائجين بسبب الأقراص المهلوسة.

و قد عمد الشخص المذكور حسب ما عاينته "شوف تيفي" على إثارة الفوضى و إحداث خسائر مادية بحافلات النقل المدرسي التي كانت مركونة بمحاذاة السوق المتواجدة بذات المنطقة.

و سنوافيكم بتفاصيل هذا الموضوع بالفيديو..





