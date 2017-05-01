عاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء بالدار البيضاء ﻿

شوف تيفي:
يعيش الطريق الساحلي بمدينة الدار البيضاء على مستوى منطقة عين السبع على إيقاع فوضى عارمة تسبب فيها أحد الهائجين بسبب الأقراص المهلوسة.
و قد عمد الشخص المذكور حسب ما عاينته "شوف تيفي" على إثارة الفوضى و إحداث خسائر مادية بحافلات النقل المدرسي التي كانت مركونة بمحاذاة السوق المتواجدة بذات المنطقة.
و سنوافيكم بتفاصيل هذا الموضوع بالفيديو..
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