 مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء بالدار البيضاء

مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا | مجتمع

مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا

الغاضبون ضد إدريس لشكر يطالبون بالضمانات لحضور مؤتمر حزب الوردة | بوليتيك

الغاضبون ضد ''إدريس لشكر'' يطالبون بالضمانات لحضور مؤتمر حزب ''الوردة''

بالصور..هكذا تم إيقاف تاجر قرقوبي بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..هكذا تم إيقاف تاجر قرقوبي بالبيضاء

مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين | مجتمع

مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين

رسميا...غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات | مجتمع

رسميا...غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات

150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين | مجتمع

150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين

أمل صقر جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني و ها علاش | ثقافة و فنون

أمل صقر'' جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني'' و ها علاش

المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية | مجتمع

المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية

من يلعب في طنجرة الريف؟

مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 13:41 مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا | مجتمع
مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، كشف خلاله مغربي، منعه من الصلاة بأحد المساجد، وعبر عن استيائه وحزنه الشديد بسبب هذا القرار.

"شوف تيفي"


تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، كشف خلاله مغربي، منعه من الصلاة بأحد المساجد، وعبر عن استيائه وحزنه الشديد بسبب هذا القرار.

وحسب ناشري هذا الفيديو، فإن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي، قرر خوض إضراب أمام بوابة مسجد أبي بكر الصديق بمدينة فرنكفورت بعد أن منعته الإدارة المكلفة بتسيير المسجد من أداء الصلوات الخمس.

وعبر هذا المواطن كما يظهر الفيديو عن حزنه الشديد واستيائه بسبب قرار المنع، موضحا تعرضه للسب والقذف من إدارة المسجد بسبب تصفية حسابات شخصية، مطالبا بمنحه فرصة أداء الصلاة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الصلاة مسجد الفيديو مسجد أبي بكر الصديق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين | مجتمع

مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين

رسميا...غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات | مجتمع

رسميا...غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات

150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين | مجتمع

150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين

المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية | مجتمع

المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم..سجين مغربي يكشف تعرضه للاغتصاب داخل سجن خنيفرة..حكروني واغتاصبوني جماعيا | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو صادم..سجين مغربي يكشف تعرضه للاغتصاب داخل سجن خنيفرة..حكروني واغتاصبوني جماعيا

شوف الصحافة: نصابة مغربية بالسعودية استولت على ستة عشر مليار سنتيم‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: نصابة مغربية بالسعودية استولت على ستة عشر مليار سنتيم‎

شاهد بالفيديو.. لحظة الإعلان عن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية‎ 2017 | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. لحظة الإعلان عن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية‎ 2017

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفل غداء بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية | قنوات أخرى

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفل غداء بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

عاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء بالدار البيضاء

مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا | مجتمع

مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا

الغاضبون ضد إدريس لشكر يطالبون بالضمانات لحضور مؤتمر حزب الوردة | بوليتيك

الغاضبون ضد ''إدريس لشكر'' يطالبون بالضمانات لحضور مؤتمر حزب ''الوردة''

بالصور..هكذا تم إيقاف تاجر قرقوبي بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..هكذا تم إيقاف تاجر قرقوبي بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.