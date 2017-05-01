مثير وبالفيديو..منع مغربي من الصلاة بمسجد بألمانيا ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، كشف خلاله مغربي، منعه من الصلاة بأحد المساجد، وعبر عن استيائه وحزنه الشديد بسبب هذا القرار.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، كشف خلاله مغربي، منعه من الصلاة بأحد المساجد، وعبر عن استيائه وحزنه الشديد بسبب هذا القرار.

وحسب ناشري هذا الفيديو، فإن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي، قرر خوض إضراب أمام بوابة مسجد أبي بكر الصديق بمدينة فرنكفورت بعد أن منعته الإدارة المكلفة بتسيير المسجد من أداء الصلوات الخمس.

وعبر هذا المواطن كما يظهر الفيديو عن حزنه الشديد واستيائه بسبب قرار المنع، موضحا تعرضه للسب والقذف من إدارة المسجد بسبب تصفية حسابات شخصية، مطالبا بمنحه فرصة أداء الصلاة.



