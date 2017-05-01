الغاضبون ضد ''إدريس لشكر'' يطالبون بالضمانات لحضور مؤتمر حزب ''الوردة'' ﻿

ينتظر الغاضبون ضد ''إدريس لشكر'' الحصول على ضمانات كافية من رموز حزب الإتحاد الإشتراكي للحضور للمؤتمر المنتظر نهاية الأسبوع خوفا على سلامة مطالبهم من جهة، ومن حيادية أنصار الكاتب الأول الحالي من

بوليتيك

شوف تيفي



ينتظر الغاضبون ضد ''إدريس لشكر'' الحصول على ضمانات كافية من رموز حزب الإتحاد الإشتراكي للحضور للمؤتمر المنتظر نهاية الأسبوع خوفا على سلامة مطالبهم من جهة، ومن حيادية أنصار الكاتب الأول الحالي من التأثير على مخرجات الإستحقاق التنظيمي للحزب من جهة ثانية.



وعلمت ''شوف تيفي'' أن إدريس لشكر وافق على تأجيل المؤتمر المقبل شريطة موافقة المؤتمرين على ذلك، حيث طالب من الغاضبين المشاركة في المؤتمر وطرح نقطة تأجيله على الحاضرين، مؤكدا بأنه سيلتزم بالقرار الذي سيتخذ، حتى ولو كان طلب التأجيل الذي يرفضه المرشح الوحيد لخلافة نفسه في المؤتمر المنتظر نهاية الأسبوع.



وحسب مصادر مقربة، فالغاضبون على إدريس لشكر والذين يتزعمهم عشرة أعضاء بالمكتب السياسي، زاروا عددا من قادة الحزب يطالبونهم بضمانات ملموسة لحيادية المحسوبين على لشكر خلال أشغال المؤتمر المقبل، لكن مساعيهم والإجتماعات التي عقدت باءت بالفشل بعد رفض جميع القادة التاريخيين لحزب ''لمهدي بن بركة'' ضمان مطالبهم وحيادية أتباع لشكر في المؤتمر المقبل.





