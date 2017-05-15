بالصور..هكذا تم إيقاف تاجر قرقوبي بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر الدائرة 25 تابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد بالبيضاء، معززة بالصقور، نهاية الأسبوع المنصرم، من ايقاف شخص من ذوي السوابق في الضرب والجرح، متلبسا بحيازة 530 قرصا مهلوسا ''القرقوبي''.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الدائرة 25 تابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد بالبيضاء، معززة بالصقور، نهاية الأسبوع المنصرم، من ايقاف شخص من ذوي السوابق في الضرب والجرح، متلبسا بحيازة 530 قرصا مهلوسا "القرقوبي".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية المذكورة، قامت بنصب كمين للمعني بالأمر على مستوى حديقة الشباب، المتواجدة بشارع إدريس الحارثي، ليتم إيقافه وبحوزته سلاح أبيض وكمية الأقراص المهلوسة المذكورة.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة.



