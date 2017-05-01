مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني، خصصت 10 ملايير سنتيم كميزانية لاستكمال خطتها في تعميم حصول المغاربة البالغين السن القانوني على البطاقة الوطنية البيومترية .

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني، خصصت 10 ملايير سنتيم كميزانية لاستكمال خطتها في تعميم حصول المغاربة البالغين السن القانوني على البطاقة الوطنية البيومترية .

وأكد المصدر ذاته أن مديرية الحموشي، ستخصص جزءا كبيرا من هذه الميزانية الضخمة لاقتناء معدات ولوازم لإعداد البطاقة البيومترية وأخد البصمات وشراء البرامج المعلوماتية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية تغيير البطائق الوطنية القديمة، انطلقت منذ سنوات، حيث تم تغييرها بأخرى بيوميترية وصفت بالذكية، والتي ستعفي المواطن من إحضار بعض الوثائق الإدارية مثل "عقود الازدياد".