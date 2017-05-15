150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين ﻿

علمت شوف تيفي أنه في هذه الأثناء، يشهد مقرعمالة إقليم طاطا وقفة احتجاجية بحضور أزيد من 150 مواطنا ومواطنة، تحت شعار « نطالب سيد العامل بالحوار والحرية للمعتقلين ».

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أنه في هذه الأثناء، يشهد مقرعمالة إقليم طاطا وقفة احتجاجية بحضور أزيد من 150 مواطنا ومواطنة، تحت شعار « نطالب سيد العامل بالحوار والحرية للمعتقلين ».

وحسب مصدر شوف تيفي، فإن هؤلاء المحتجين يستنكرون الاعتقالات التعسفية « حسب أقوالهم » لسبعة أشخاص بتهمة الاشتباك وتبادل الضرب والجرح مع القوات المساعدة ».

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الاعتقالات جرت بعد أن طالبت ساكنة دوار أغلام بعدم تشييد طريق آخر، بما أن المنطقة تتوفر على طريق رئيسي يربط بين دوار الغلام والدواوير المجاورة.

وأفاد المصدر ذاته، أن المعتقلين السبعة سيتقدمون في جلسة محاكمة اليوم الاثنين على الساعة الثانية عشرة ظهرا، من أجل النظر في هذه القضية.