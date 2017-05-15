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أمل صقر'' جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني'' و ها علاش

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 13:01 أمل صقر جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني و ها علاش | ثقافة و فنون
أمل صقر'' جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني'' و ها علاش
تمنت الفنانة المغربية ''أمل صقر'' أن يعوضها الله كما عوض ''وفاء الكيلاني'' في إشارة إلى تمني الارتباط من جديد بعد فشل علاقة زواجها الأولى , و ذلك على شاكلة ''وفاء الكيلاني'' و التي ارتبطت مؤخرا بالنجم

شوف تيفي:

تمنت الفنانة المغربية ''أمل صقر'' أن يعوضها الله كما عوض ''وفاء الكيلاني'' في إشارة إلى تمني الارتباط من جديد بعد فشل علاقة زواجها الأولى , و ذلك على شاكلة ''وفاء الكيلاني'' و التي ارتبطت مؤخرا بالنجم السوري ''تيم حسن''.

و كتبت القنانة المغربية على صفحتها الخاصة على ''الفايسبوك'' تدوينة جاء فيها ''يارب في هاذ الليلة المباركة عوضني كيف ما عوضتي ''وفاء الكيلاني'' , حيث نشرت صورتين لوفاء الأولى مع زوجها السابق ''طوني مخايل'' و الثانية مع زوجها الحالي ''تيم حسن'' متمنية أن تتزوج مرة ثانية .

و قد تمنى عدد من محبي و معجبي ''أمل'' من خلال التدوينة أن يتحقق مرادها في الارتباط مجددا في حين قدم العدد الآخر طلبات مباشرة للزواج عبر الفايسبوك.

‫شوف تيفي

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النجمة المغربية شوف تيفي أمل صقر وفاء الكيلاني الفايسبوك

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