أمل صقر'' جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني'' و ها علاش ﻿

شوف تيفي:
تمنت الفنانة المغربية ''أمل صقر'' أن يعوضها الله كما عوض ''وفاء الكيلاني'' في إشارة إلى تمني الارتباط من جديد بعد فشل علاقة زواجها الأولى , و ذلك على شاكلة ''وفاء الكيلاني'' و التي ارتبطت مؤخرا بالنجم السوري ''تيم حسن''.
و كتبت القنانة المغربية على صفحتها الخاصة على ''الفايسبوك'' تدوينة جاء فيها ''يارب في هاذ الليلة المباركة عوضني كيف ما عوضتي ''وفاء الكيلاني'' , حيث نشرت صورتين لوفاء الأولى مع زوجها السابق ''طوني مخايل'' و الثانية مع زوجها الحالي ''تيم حسن'' متمنية أن تتزوج مرة ثانية .
و قد تمنى عدد من محبي و معجبي ''أمل'' من خلال التدوينة أن يتحقق مرادها في الارتباط مجددا في حين قدم العدد الآخر طلبات مباشرة للزواج عبر الفايسبوك.
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