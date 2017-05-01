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المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 12:52 المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية | مجتمع
المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات الأسر المغربية كانت، خلال الفصل الأول من سنة 2017، أقل تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار في ال12 شهرا المقبلة.

''شوف تيفي''


أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات الأسر المغربية كانت، خلال الفصل الأول من سنة 2017، أقل تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار في ال12 شهرا المقبلة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيطـ في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الفصل الأول من سنة 2017، أن نسبة الأسر، التي صرحت بقدرتها على الادخار خلال ال12 شهرا المقبلة، لم تتجاوز، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 17,9 في المائة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 64,1 نقطة عوض ناقص 68,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 69,7 نقطة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بارتفاع أثمنة المواد الغذائية، أشارت المذكرة إلى أن 87,4 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الأول من 2017، بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال ال12 شهرا الأخيرة، في حين ترى 0,6 في المائة عكس ذلك.

وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، تضيف المذكرة، حيث بلغ ناقص 86,8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2016 عوض ناقص 87,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 85,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال ال12 شهرا المقبلة، أفاد المصدر ذاته بأن 79,1 في المائة من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,4 في المائة.

وقد استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,7 نقطة، عوض ناقص 77, 3 نقطة المسجل خلال الفصل السابق وناقص 79, 3 نقطة المسجل خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

 

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المغرب شوف تيفي الفصل الرابع الادخار مستوى سلبي

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