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عاجل..هذه هي حقيقة إقدام وزارة حصاد على تقليص أيام العطل المدرسية

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 12:44 عاجل..هذه هي حقيقة إقدام وزارة حصاد على تقليص أيام العطل المدرسية | مجتمع
عاجل..هذه هي حقيقة إقدام وزارة حصاد على تقليص أيام العطل المدرسية
كشف مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لـ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، أن اللائحة المتداولة بخصوص العطل المدرسية، تتعلق بالعطل الخاصة بالجامعات وليس بالتعليم المدرسي.

"شوف تيفي"


كشف مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لـ"شوف تيفي" يومه الاثنين، أن اللائحة المتداولة بخصوص العطل المدرسية، تتعلق بالعطل الخاصة بالجامعات وليس بالتعليم المدرسي.

وأكد المصدر ذاته أن الوزارة المذكورة، لم تصدر بعد، مقرر تنظيم السنة الدراسية 2017ـ 2018، والذي يتم الاعتماد عليه لتحديد تواريخ الدخول المدرسي والامتحانات والعطل المدرسية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولت لائحة قيل إنها صادرة عن وزارة التربية الوطنية، والتي أعلنت من خلالها هذه الأخيرة عن تقليصها لأيام العطل المدرسية بخمسة عشر يوما، وذلك خلال الموسم الدراسي المقبل 2017/2018.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزترة التربية الوطنية العطل الجامعات التواريخ الدخول المدرسي

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