 فاجعة سباتة.. المعاناة لم تنتهي بعد+ صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين | مجتمع

مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين

رسميا...غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات | مجتمع

رسميا...غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات

150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين | مجتمع

150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين

أمل صقر جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني و ها علاش | ثقافة و فنون

أمل صقر'' جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني'' و ها علاش

المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية | مجتمع

المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية

عاجل..هذه هي حقيقة إقدام وزارة حصاد على تقليص أيام العطل المدرسية | مجتمع

عاجل..هذه هي حقيقة إقدام وزارة حصاد على تقليص أيام العطل المدرسية

فاجعة سباتة.. المعاناة لم تنتهي بعد+ صور | مجتمع

فاجعة سباتة.. المعاناة لم تنتهي بعد+ صور

بالصور: بنت الستاتي محيحة عاوتاني مع الرابور حليوة | ثقافة و فنون

بالصور: بنت الستاتي محيحة عاوتاني مع الرابور حليوة

خطير...فيروس إيبولا يعود للظهور مجددا بين دول غرب إفريقيا | دولي

خطير...فيروس إيبولا يعود للظهور مجددا بين دول غرب إفريقيا

من يلعب في طنجرة الريف؟

فاجعة سباتة.. المعاناة لم تنتهي بعد+ صور

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 12:31 فاجعة سباتة.. المعاناة لم تنتهي بعد+ صور | مجتمع
فاجعة سباتة.. المعاناة لم تنتهي بعد+ صور
مازال مسلسل التشرد و المعاناة لم ينتهي بعد بالنسبة لساكنة المنزل المجاور لعمارة سباتة المنهارة التي عرفت إعلاميا بفاجعة سباتة حيث مازال قاطنوا المنزل المتاخم للعمارة ''إزنهاور'' بلا مأوى وعرضة

شوف تيفي:

مازال مسلسل التشرد و المعاناة لم ينتهي بعد بالنسبة لساكنة المنزل المجاور لعمارة سباتة المنهارة التي عرفت إعلاميا بفاجعة سباتة حيث مازال قاطنوا المنزل المتاخم للعمارة "إزنهاور" بلا مأوى وعرضة للتشرد و الضياع ،فمنذ وقوع هذه الفاجعة الأليمة التي راح ضحيتها 4 قتلى و ما يزيد عن 20 جريحا بعضهم تعرض لعاهات مستديمة ، وإلى حدود كتابة هذه السطور وهم بلا مأوى،و لم تسوى وضعيتهم ولم تتدخل السلطات المعنية و الجهات المختصة لتوفير سكن لهم ووضع حد لمعضلتهم ريثما يتم البث في قضيتهم .

ووفق ما أفاد به أحد سكان المنزل المذكور ،فقد راسلو السيدة عامل عمالة مقاطعات بن مسيك سيدي عثمان أكثر من مرة من أجل لقائها لطرح مشكلتهم عليها لكن بلا جدوى .

وعكس ما تم تداوله من أخبار بخصوص حصولهم على تعويضات ، فإن قاطني المنزل المتاخم للعمارة المنهارة ، لم يتلقوا أي تعويض وذلك حسب ما أفاد به أحد السكان للمشعل حيث نفى بشكل قاطع هذا الأمر قائلا :" منذ حدوث هذه الكارثة لم يسأل أي مسؤول عن حالنا طرقنا كل الأبواب لكن بلا جدوى ... لم نحصل لا على تعويض ولا على سكن ، وكل ما تم تداوله بهذا الخصوص عار تماما من الصحة ..."

وحري بالبيان أن المنزل المتاخم لعمارة " الطاشرون إزنهاور" المتهم الرئيسي في القضية الذي حكم عليه ابتدائيا ب 5 سنوات سجنا ، صدر بخصوصه قرار بالهدم الكلي بناء على الخبرة التي أجراها المختبر العمومي للتجارب و الدراسات وقد تم تنفيذ القرار و هدم المنزل بشكل تام منذ ما يقارب الخمسة أشهر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سباتة انهيار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين | مجتمع

مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين

رسميا...غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات | مجتمع

رسميا...غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات

150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين | مجتمع

150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين

المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية | مجتمع

المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب ارتفاع المواد الغذائية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم..سجين مغربي يكشف تعرضه للاغتصاب داخل سجن خنيفرة..حكروني واغتاصبوني جماعيا | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو صادم..سجين مغربي يكشف تعرضه للاغتصاب داخل سجن خنيفرة..حكروني واغتاصبوني جماعيا

شوف الصحافة: نصابة مغربية بالسعودية استولت على ستة عشر مليار سنتيم‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: نصابة مغربية بالسعودية استولت على ستة عشر مليار سنتيم‎

شاهد بالفيديو.. لحظة الإعلان عن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية‎ 2017 | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. لحظة الإعلان عن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية‎ 2017

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفل غداء بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية | قنوات أخرى

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفل غداء بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين | مجتمع
منذ 3 دقائق

مديرية الحموشي تخصص 10 ملايير سنتيم لتعميم البطاقة الوطنية البيومترية على كافة المواطنين

رسميا...غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات | مجتمع

رسميا...غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات

150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين | مجتمع

150 شخصا يحتجون أمام عمالة إقليم طاطا‎ ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين

أمل صقر جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني و ها علاش | ثقافة و فنون

أمل صقر'' جاتها الغيرة من وفاء الكيلاني'' و ها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.