 بالصور: بنت الستاتي محيحة عاوتاني مع الرابور حليوة ﻿
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بالصور: بنت الستاتي محيحة عاوتاني مع الرابور حليوة

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 12:24 بالصور: بنت الستاتي محيحة عاوتاني مع الرابور حليوة | ثقافة و فنون
بالصور: بنت الستاتي محيحة عاوتاني مع الرابور حليوة
عادت ابنة المغني الشعبي إلهام العرباوي لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت يوم أمس الأحد صورا جديدة رفقة ''حبيبها'' الرابور حليوة.

"شوف تيفي"

 

عادت ابنة المغني الشعبي إلهام العرباوي لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت يوم أمس الأحد صورا جديدة رفقة "حبيبها" الرابور حليوة.

الصور ،أكدت من خلالها ابنة الستاتي من طليقته ،إلهام العرباوي على استمرار علاقتها بحليوة بعدما انفصلا سابقا،حيث كتبت على إحداها "حبيبي".

وظهرت ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي في الصور وهي منسجمه مع صديقها "حليوة"، وهو ما جعل العديد من متابعيها يتفاعلون بكثافة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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