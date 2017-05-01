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خطير...فيروس إيبولا يعود للظهور مجددا بين دول غرب إفريقيا

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 12:15 خطير...فيروس إيبولا يعود للظهور مجددا بين دول غرب إفريقيا | دولي
خطير...فيروس إيبولا يعود للظهور مجددا بين دول غرب إفريقيا
أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين 15 ماي 2017 في تقرير لها عن ظهور فيروس الإيبولا مجددا في القارة الإفريقية .

شوف تيفي

وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين 15 ماي 2017 في تقرير لها عن ظهور فيروس الإيبولا مجددا في القارة الإفريقية .

وكشف تقرير للمنظمة أن ثانى حالة مصابة بفيروس الإيبولا ظهرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد ظهور بؤر جديدة لتفشي الفيروس الفتاك، الأسبوع الماضى شملت الاشتباه في إصابة 17 شخصا بالمرض.

وحسب تقارير إعلامية دولية، قال "يوجين كابامبى" المتحدث باسم المنظمة فى جمهورية "الكونغو" إن مسؤولى الصحة يحاولون تعقب 125 شخصا يعتقد أنهم مرتبطون بالحالات المصابة فى إقليم "باس-أولى" النائى في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص قد لقوا حذفهم حتى الآن من بين 19 حالة مؤكدة ومشتبه فى إصابتها بالمرض، حيث لم يتضح بعد كيف انتقلت العدوى للشخص الذي توفى جراء الإصابة بالمرض لكن موجات تفشي سابقة تم ربطها بالاتصال بحيوانات مصابة مثل القرود.

و يأتى أحدث تفشي للمرض بعد عام من نهاية الوباء في غرب أفريقيا قتل أكثر من 11300 شخص أغلبهم في غينيا وسيراليون وليبيريا، لكن الكونغو، التى تحتضن غاباتها الكثيفة نهر إيبولا قرب المنطقة التى اكتشف فيها المرض للمرة الأولى عام 1976، شهدت عدة موجات لظهور المرض ونجاح التدخلات الإستعجالية في احتواء أغلبها دون أن تتسبب في عدد كبير من الوفيات.

وقال التحالف العالمى للقاحات والتحصين (جافي) يوم الجمعة إن 300 ألف جرعة عاجلة من مصل الإيبولا أنتجتها شركة ميرك يمكن أن تكون متاحة للاستخدام فى حال انتشار المرض على نطاق واسع وإنه على استعداد لمساندة حكومة الكونغو في هذا الشأن.


‫شوف تيفي

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