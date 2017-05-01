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انفراد.. قاتل ''مرداس'' و عشيقته ''وفاء'' وجها لوجه وهذا هو جديد القضية

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 11:53 انفراد.. قاتل مرداس و عشيقته وفاء وجها لوجه وهذا هو جديد القضية | حوادث و حقوق
انفراد.. قاتل ''مرداس'' و عشيقته ''وفاء'' وجها لوجه وهذا هو جديد القضية
بعد مرور حوالي شهر و نصف على جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، من المنتظر حسب مصادر مقربة من عائلة أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس ، أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة.


شوف تيفي

بعد مرور حوالي شهر و نصف على جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، من المنتظر حسب مصادر مقربة من عائلة أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس ، أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة.

و قالت مصادرنا، إن جلسات التحقيقات مع المتهمين الأربعة المعتقلين على خلفية هذه القضية، انتهت و حددت محكمة الاستئناف الأسبوع اجاري موعدا لانطلاق محاكمة قاتلي مرداس.

و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت ليلة السابع مارس من السنة الجارية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مدراس , بعدما أصابه مستشار جماعي بثلاث طلقات نارية بمشاركة من زوجته , في جريمة قال عنها الوكيل العام للملك ''النائب العام'' باستئنافية الدارالبيضاء، حسن مطار إن دافعها الرئيسي مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.



 

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شوف تيفي استئنافية الدارالبيضاء النائب الجنس المال البرلماني الإتحاد الدستوري

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