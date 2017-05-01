انفراد.. قاتل ''مرداس'' و عشيقته ''وفاء'' وجها لوجه وهذا هو جديد القضية ﻿

شوف تيفي
بعد مرور حوالي شهر و نصف على جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، من المنتظر حسب مصادر مقربة من عائلة أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس ، أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة.
و قالت مصادرنا، إن جلسات التحقيقات مع المتهمين الأربعة المعتقلين على خلفية هذه القضية، انتهت و حددت محكمة الاستئناف الأسبوع اجاري موعدا لانطلاق محاكمة قاتلي مرداس.
و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت ليلة السابع مارس من السنة الجارية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مدراس , بعدما أصابه مستشار جماعي بثلاث طلقات نارية بمشاركة من زوجته , في جريمة قال عنها الوكيل العام للملك ''النائب العام'' باستئنافية الدارالبيضاء، حسن مطار إن دافعها الرئيسي مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.