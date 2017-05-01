مثير وبالفيديو.. فنان عربي يغني للرئيس الليبي المقتول معمر القدافي ﻿

في خطوة مفاجئة، طرح الفنان الليبي حميد الشاعري، أغنية جديدة من قصيدة أصدرها قبل سنوات، الرئيس الليبي المقتول معمر القدافي وهي من ألحان الشاعري وتوزيعه، تحمل اسم ''سمراء''، وذلك عبر قناته الخاصة على

"شوف تيفي"



في خطوة مفاجئة، طرح الفنان الليبي حميد الشاعري، أغنية جديدة من قصيدة أصدرها قبل سنوات، الرئيس الليبي المقتول معمر القدافي وهي من ألحان الشاعري وتوزيعه، تحمل اسم "سمراء"، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أغنية "سمراء" من كلمات الرئيس الليبى الراحل معمر القذافي، وكتب قبل مقتله مجموعة القصائد تحمل عنوان نفسه أي "سمراء" والتي أهداها إلى القارة الإفريقية.