برافو..الأمن يتفاعل مع فيديو سرقة مواطن بالبرنوصي وهذه هي التفاصيل ﻿

مباشرة بعد نشر قناة ''شوف تيفي'' للفيديو الذي يوثق سرقة مواطن في منطقة سلام أهل الغلام، التابعة لمنطقة سيدي البرنوصي، والمحادية لـ''المشروع''، ليلة السبت/الأحد، تفاعلت العناصر الأمنية مع الفيديو

شوف تيفي

مباشرة بعد نشر قناة ''شوف تيفي'' للفيديو الذي يوثق سرقة مواطن في منطقة سلام أهل الغلام، التابعة لمنطقة سيدي البرنوصي، والمحادية لـ''المشروع''، ليلة السبت/الأحد، تفاعلت العناصر الأمنية مع الفيديو واعتقلت أحد أفراد العصابة الذين ظهروا في الفيديو.

وعلمت ''شوف تيفي'' أن الأمن ألقى القبض مساء أمس الأحد على أحد الشابين اللذين ظهرا يسرقان مواطن أمام باب منزله بالقوة، في حين مازال الشخص الآخر في حالة فرار، ومازال البحث جاريا من أجل توقيفه.

وخلف الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم استياء عارما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكروا تفشي السرقة بالقوة في منطقة البرنوصي وأناسي والمناطق المحادية لها.



