 ''ناصر الزفزافي'' في طريقه للهروب إلى أوروبا بعد توريط شباب الريف في الإحتجاج العشوائي ﻿
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''ناصر الزفزافي'' في طريقه للهروب إلى أوروبا بعد توريط شباب الريف في الإحتجاج العشوائي

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 11:19 ناصر الزفزافي في طريقه للهروب إلى أوروبا بعد توريط شباب الريف في الإحتجاج العشوائي | بوليتيك
''ناصر الزفزافي'' في طريقه للهروب إلى أوروبا بعد توريط شباب الريف في الإحتجاج العشوائي
كشف شباب ملازمون لمتزعم مايسمى ''بحراك الريف'' ناصر الزفزافي، أنه ضمن سفره لخارج المملكة المغربية، كخطوة إحتياطية سيقدم عليها مباشرة بعد توريطه بعض شباب حواضر وبوادي منطقة الريف عبر تغيير مسار

شوف تيفي

كشف شباب ملازمون لمتزعم مايسمى ''بحراك الريف'' ناصر الزفزافي، أنه ضمن سفره لخارج المملكة المغربية، كخطوة إحتياطية سيقدم عليها مباشرة بعد توريطه بعض شباب حواضر وبوادي منطقة الريف عبر تغيير مسار الإحتجاجات من مطالب إجتماعية وتنموية إلى خدمة أجندة خارجبة لأعداء المملكة المغربية.

وحسب ''رفاق'' الزفزافي، فقد تمكن من القيام بجميع الترتبيات اللازمة لضمان فراره من منطقة الريف نحو أوربا، مباشرة بعد توصله بمعلومات عن بداية تعامل السلطات الأمنية بحزم مع أي إخلال بالنظام العام، بعد تغير مسار الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف منذ فاجعة سماك الحسيمة، الراحل ''محسن فكري''.

وأوضح الشباب المقربون من ''الزفزافي'' أن جميع الأدلة والبراهين تتبث علاقاته مع جهات خارج المغرب، وتهدف إلى زعزعة استقرار البلد وليس كما يدعي في تصريحاته أن الإحتجاجات ذات طبيعة إجتماعية وتنموية ولا علاقة لها بما هو سياسي، حيث أن الترتيبات التي أقدم عليها كشفت بالملموس أن ''الزفزافي'' ليس سوى أداة في أيادي جهات خارجية وعدته ''بالفردوس'' من أجل إشعال منطقة الريف من جهة، وتهديد استقرار الأمة المغربية من جهة ثانية.


‫شوف تيفي

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المقربين الزفزافي الحسيمة فكري شوف تيفي

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