 عاجل وبالصور..شخص يهدد بالانتحار على طريقة ''مي عيشة'' بالخميسات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بكاميرا خفية..شوفو كيفاش خطفو لصين طفل بطريقة احترافية | حوادث و حقوق

بكاميرا خفية..شوفو كيفاش خطفو لصين طفل بطريقة احترافية

برافو..الأمن يتفاعل مع فيديو سرقة مواطن بالبرنوصي وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

برافو..الأمن يتفاعل مع فيديو سرقة مواطن بالبرنوصي وهذه هي التفاصيل

ناصر الزفزافي في طريقه للهروب إلى أوروبا بعد توريط شباب الريف في الإحتجاج العشوائي | بوليتيك

''ناصر الزفزافي'' في طريقه للهروب إلى أوروبا بعد توريط شباب الريف في الإحتجاج العشوائي

عاجل وبالصور..شخص يهدد بالانتحار على طريقة مي عيشة بالخميسات | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..شخص يهدد بالانتحار على طريقة ''مي عيشة'' بالخميسات

هام للمغاربة..هذا هو توقيت العمل الرسمي خلال شهر رمضان المقبل | مجتمع

هام للمغاربة..هذا هو توقيت العمل الرسمي خلال شهر رمضان المقبل

عاجل..فاجعة طرقية بالطريق الساحلية الرابطة بين البيضاء والمحمدية.. وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية بالطريق الساحلية الرابطة بين البيضاء والمحمدية.. وهذا عدد القتلى

اليونان تستيقظ على وقع حريق ضخم و هذا عدد القتلى | دولي

اليونان تستيقظ على وقع حريق ضخم و هذا عدد القتلى

عاجل..بعد وصفه لدوزيم بالصهيونية: أبو النعيم أمام القضاء في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل..بعد وصفه لدوزيم بالصهيونية: أبو النعيم أمام القضاء في هذه اللحظات

صورة الملك محمد السادس مع أشهر كوميدي مغربي تثير إعجاب المغاربة | مجتمع

صورة الملك محمد السادس مع أشهر كوميدي مغربي تثير إعجاب المغاربة

من يلعب في طنجرة الريف؟

عاجل وبالصور..شخص يهدد بالانتحار على طريقة ''مي عيشة'' بالخميسات

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 11:02 عاجل وبالصور..شخص يهدد بالانتحار على طريقة مي عيشة بالخميسات | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..شخص يهدد بالانتحار على طريقة ''مي عيشة'' بالخميسات
تعرف محطة الأداء بالطريق السيار بمدينة الخميسات، في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حالة من الفوضى بسبب تهديد شخص بالانتحار ورمي نفسه من أعلى بناية تابعة للمحطة.

''شوف تيفي''

 

تعرف محطة الأداء بالطريق السيار بمدينة الخميسات، في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حالة من الفوضى بسبب تهديد شخص بالانتحار ورمي نفسه من أعلى بناية تابعة للمحطة.

وبخصوص تفاصيل الواقعة، فإن الأمر يتعلق بعامل سابق في المحطة، هدد بالانتحار، بعد أن غادر عمله لأسباب تبقى مجهولة، لكن المعطيات الأولية تشير إلى أن أسباب إقدامه على الانتحار تعود لتعرضه للطرد التعسفي.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الانتحار الخميسات الطرد التعسفي المعطيات الأولى الانتحار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بكاميرا خفية..شوفو كيفاش خطفو لصين طفل بطريقة احترافية | حوادث و حقوق

بكاميرا خفية..شوفو كيفاش خطفو لصين طفل بطريقة احترافية

برافو..الأمن يتفاعل مع فيديو سرقة مواطن بالبرنوصي وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

برافو..الأمن يتفاعل مع فيديو سرقة مواطن بالبرنوصي وهذه هي التفاصيل

عاجل..فاجعة طرقية بالطريق الساحلية الرابطة بين البيضاء والمحمدية.. وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية بالطريق الساحلية الرابطة بين البيضاء والمحمدية.. وهذا عدد القتلى

عاجل وخطير..بعد سقوط عمارة: هذا ما وقع في حي سباتة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..بعد سقوط عمارة: هذا ما وقع في حي سباتة بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم..سجين مغربي يكشف تعرضه للاغتصاب داخل سجن خنيفرة..حكروني واغتاصبوني جماعيا | قنوات أخرى
منذ 27 دقيقة

فيديو صادم..سجين مغربي يكشف تعرضه للاغتصاب داخل سجن خنيفرة..حكروني واغتاصبوني جماعيا

شوف الصحافة: نصابة مغربية بالسعودية استولت على ستة عشر مليار سنتيم‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: نصابة مغربية بالسعودية استولت على ستة عشر مليار سنتيم‎

شاهد بالفيديو.. لحظة الإعلان عن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية‎ 2017 | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. لحظة الإعلان عن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية‎ 2017

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفل غداء بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية | قنوات أخرى

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفل غداء بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بكاميرا خفية..شوفو كيفاش خطفو لصين طفل بطريقة احترافية | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

بكاميرا خفية..شوفو كيفاش خطفو لصين طفل بطريقة احترافية

برافو..الأمن يتفاعل مع فيديو سرقة مواطن بالبرنوصي وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

برافو..الأمن يتفاعل مع فيديو سرقة مواطن بالبرنوصي وهذه هي التفاصيل

ناصر الزفزافي في طريقه للهروب إلى أوروبا بعد توريط شباب الريف في الإحتجاج العشوائي | بوليتيك

''ناصر الزفزافي'' في طريقه للهروب إلى أوروبا بعد توريط شباب الريف في الإحتجاج العشوائي

عاجل وبالصور..شخص يهدد بالانتحار على طريقة مي عيشة بالخميسات | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..شخص يهدد بالانتحار على طريقة ''مي عيشة'' بالخميسات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.