عاجل وبالصور..شخص يهدد بالانتحار على طريقة ''مي عيشة'' بالخميسات ﻿

''شوف تيفي''
تعرف محطة الأداء بالطريق السيار بمدينة الخميسات، في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حالة من الفوضى بسبب تهديد شخص بالانتحار ورمي نفسه من أعلى بناية تابعة للمحطة.
وبخصوص تفاصيل الواقعة، فإن الأمر يتعلق بعامل سابق في المحطة، هدد بالانتحار، بعد أن غادر عمله لأسباب تبقى مجهولة، لكن المعطيات الأولية تشير إلى أن أسباب إقدامه على الانتحار تعود لتعرضه للطرد التعسفي.
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