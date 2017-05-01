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هام للمغاربة..هذا هو توقيت العمل الرسمي خلال شهر رمضان المقبل

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 10:53 هام للمغاربة..هذا هو توقيت العمل الرسمي خلال شهر رمضان المقبل | مجتمع
هام للمغاربة..هذا هو توقيت العمل الرسمي خلال شهر رمضان المقبل
من المنتظر أن تعلن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية ،ستتغير خلال شهر رمضان المبارك المقبل، وذلك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة

"شوف تيفي"


من المنتظر أن تعلن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية ،ستتغير خلال شهر رمضان المبارك المقبل، وذلك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.


تجدر الإشارة إلى أن الوزارة نفسها، أعلنت الأسبوع الماضي الرجوع إلى الساعة القانونية ابتداء من يوم الأحد 21 ماي الجاري وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يومه الأحد.

 

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