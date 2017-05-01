عاجل..فاجعة طرقية بالطريق الساحلية الرابطة بين البيضاء والمحمدية.. وهذا عدد القتلى ﻿

شهدت الطريق الساحلية الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والمحمدية، صباح يومه الاثنين، فاجعة طرقية حقيقية ، تعرضت لها سيارة خفيفة، ما تسبب في مقتل شخصين على الفور.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الساحلية الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والمحمدية، صباح يومه الاثنين، فاجعة طرقية حقيقية ، تعرضت لها سيارة خفيفة، ما تسبب في مقتل شخصين على الفور.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها في كشفه عن تفاصيل الحادثة، فإن سيارة خفيفة تسير بسرعة جنونية، لتصطدم بشاحنة كبيرة "رموك"، ما أسفر عن مقتل السائق ومرافق له، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوقاية المدنية، حلت بعين المكان، وقامت بانتشال جثة الضحايا، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي عبد بالمحمدية لتلقي الإسعافات الضرورية.