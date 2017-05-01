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اليونان تستيقظ على وقع حريق ضخم و هذا عدد القتلى

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 09:30 اليونان تستيقظ على وقع حريق ضخم و هذا عدد القتلى | دولي
اليونان تستيقظ على وقع حريق ضخم و هذا عدد القتلى
تمكنت فرق الإطفاء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق ضخم شب في غابات وأحراش بإقليم كورانث اليوناني على بعد 70 كلم غرب أثينا فيما لقيت سيدتين مصرعهما.

شوف تيفي: وكالات

 

تمكنت فرق الإطفاء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق ضخم شب في غابات وأحراش بإقليم كورانث اليوناني على بعد 70 كلم غرب أثينا فيما لقيت سيدتين مصرعهما.


وأتى الحريق على مساحات ضخمة من الغابات وتطلب إخماده 50 آلية إطفاء وست طائرات علاوة على عشرات من رجال الإطفاء.

وصعبت الرياح القوية من مهمة فرق التدخل علاوة على الحرارة المفرطة التي ضربت جنوب اليونان يومي السبت والأحد وفاقت 36 درجة مائوية.


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