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عاجل..بعد وصفه لدوزيم بالصهيونية: أبو النعيم أمام القضاء في هذه اللحظات

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 09:19 عاجل..بعد وصفه لدوزيم بالصهيونية: أبو النعيم أمام القضاء في هذه اللحظات | مجتمع
عاجل..بعد وصفه لدوزيم بالصهيونية: أبو النعيم أمام القضاء في هذه اللحظات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشيخ عبد الحميد أبو النعيم، يتواجد في هذه اللحظات من يومه الاثنين، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، الدار البيضاء على إثر الدعوة التي قدمتها ضده القناة

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشيخ عبد الحميد أبو النعيم، يتواجد في هذه اللحظات من يومه الاثنين، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، الدار البيضاء على إثر الدعوة التي قدمتها ضده القناة الثانية "دوزيم".

وحسب المصدر ذاته، فمن المحتمل أن يكون الشيخ السلفي مرفوقا، خلال جلسة اليوم وكما جرت العادة بالعديد من المتعاطفين معه، الذين ظهروا برفقته خلال الجلسات الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن القناة الثانية "دوزيم"، تتهم الشيخ عبد الحميد أبو النعيم بالسب والقذف، بعد أن وصفها بالصهيونية في إحدى خرجاته قبل أشهر.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشيخ ابو النعيم الدار البيضاء دوزيم

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