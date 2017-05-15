صورة الملك محمد السادس مع أشهر كوميدي مغربي تثير إعجاب المغاربة ﻿

نشر مهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك على حسابه بالفايسبوك صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الكوميدي المغربي الشهير جمال الدبوز والمغني الكونغولي ميتر غيمس واليدجي العالمي المشهور ''دجسناك''.

"شوف تيفي"

نشر مهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك على حسابه بالفايسبوك صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الكوميدي المغربي الشهير جمال الدبوز والمغني الكونغولي ميتر غيمس واليدجي العالمي المشهور "دجسناك".

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة بشكل رائع ، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين أن الملك بتواضعه الكبير استطاع الحصول على صداقة وحب العديد من النجوم المعروفين في الساحة الفنية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، عاد إلى أرض الوطن، قبل يومين، ومن المنتظر أن يقوم خلال الأسبوع الجاري بزيارة لمدينة أكادير لتدشين مجموعة من المشاريع التنموية.