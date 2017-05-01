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عاجل وخطير..بعد سقوط عمارة: هذا ما وقع في حي سباتة بالبيضاء

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 08:42 عاجل وخطير..بعد سقوط عمارة: هذا ما وقع في حي سباتة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وخطير..بعد سقوط عمارة: هذا ما وقع في حي سباتة بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' بأن حريقا مهولا، اندلع صباح يومه الاثنين، داخل محل تجاري يوجد على مستوى حي سباتة وبالضبط بحي جميلة 7.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن حريقا مهولا، اندلع صباح يومه الاثنين، داخل محل تجاري يوجد على مستوى حي سباتة وبالضبط بحي جميلة 7.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الحريق الذي ما تزال أسبابه مجهولة، اندلع داخل المحل التجاري وخلف خسائر مادية جسيمة.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الوقاية المدنية، حلت بعين المكان وتمكنت من إخماد النيران.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سباتة خسائر مادية المحل التجاري

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