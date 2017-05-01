سار للمسلمين الراغبين في السفر لأمريكا...اليوم لحظة الحسم في قرار ترامب ﻿

من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية ، يومه الاثنين في دعوى ضد قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حسب وكالة الأنباء الجزائرية ، حيث كانت محكمة الدائرة

"شوف تيفي"

من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية ، يومه الاثنين في دعوى ضد قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حسب وكالة الأنباء الجزائرية ، حيث كانت محكمة الدائرة التاسعة الأمريكية ومقرها سان فرانسيسكو بشمال كاليفورنيا قد قضت في 9 فبراير الماضي بوقف قرار حظر السفر الذي وقعه ترامب في 27 يناير الماضي كجزء من أمر تنفيذي.

وكان ترامب قد أصدر بعد ذلك قرارا منقحا في 6 مارس حيث أزال العراق من قائمة دول تم حظر مواطنيها من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما لكنه أبقى على ست دول أخرى ذات أغلبية مسلمة على القائمة.

وأكدت الوكالة المذكورة أنه تم وقف حظر السفر في الأمر التنفيذي الثاني من قبل قاض فيدرالي في هاواي مما أعاد القضية مرة أخرى إلى محكمة الدائرة التاسعة.

ولدى التقدم بطعن قانوني في 9 مارس أشار النائب العام في هاواي دوغ تشين إلى أن الأمر الجديد مقارنة بحظر السفر الأولي "لم يتضمن أي تغيير جوهري: هناك نفس الحظر الشامل على الدخول من دول ذات أغلبية مسلمة".