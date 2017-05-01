عاجل.. فاجعة تهز سجنا خلال فرار السجناء..وهذا عدد القتلى ﻿

لقي 17 سجينا مصرعهم إثر إطلاق حراس سجن ''بويمو'' في بابوا غينيا الجديدة النار عليهم أثناء محاولتهم الهروب، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية يومه الاثنين.

"شوف تيفي"

لقي 17 سجينا مصرعهم إثر إطلاق حراس سجن "بويمو" في بابوا غينيا الجديدة النار عليهم أثناء محاولتهم الهروب، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية يومه الاثنين.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين أنه أعيد القبض على 3 سجناء فقط، بينما تمكن 57 سجينا آخرين من الفرار ويجرى البحث عنهم.

وأكدت الوكالة أن السلطات حذرت من أن السجناء الهاربين، وبعضهم ما زالوا ينتظرون المحاكمة، يشكلون تهديدا خطيرا على سلامة المنطقة، ودعا مسؤول بالشرطة السجناء الهاربين من السجن الواقع بمدينة "لاي" إلى تسليم أنفسهم، خاصة أن أغلبية من هربوا يواجهون اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة.